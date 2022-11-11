https://ria.ru/20221111/api-1830921401.html

ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API

ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API - РИА Новости, 11.11.2022

ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API

ПСБ считает, что чем больше партнеров присоединится к Открытым API и начнет обмениваться данными, тем больше станут зарабатывать клиенты банков, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:54

2022-11-11T17:54

2022-11-11T17:54

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ПСБ считает, что чем больше партнеров присоединится к Открытым API и начнет обмениваться данными, тем больше станут зарабатывать клиенты банков, сообщает пресс-служба банка.Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин в рамках сессии "Open Finance & Open Data: возможности свободного выбора" на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021/2022.ПСБ одним из первых на рынке реализовал цифровую интеграцию с другими банками в рамках стратегии по развитию открытых банковских интерфейсов, что позволило повысить доступность финансирования бизнес-клиентов, а также сделать их пользовательский опыт практически бесшовным.Чернощекин напомнил, что ПСБ уже имеет успешно работающую платформу онлайн-кредитования бизнеса, при этом для масштабирования такого сервиса на большее количество клиентов необходимы дополнительные внешние данные, выписки, а также обмен информацией с другими банками. Использование Открытых API как раз и решал бы задачу по увеличению клиентской базы.Он выразил мнение, что устойчивость системы Открытых API и ее стабильную работу обеспечит возможность передавать и получать данные по нескольким каналам. При этом выгодоприобретателем обмена данными, в первую очередь, становятся сами клиенты банков, маркетплейсов, мобильных операторов и других платформ. Таким образом, именно они могут стать тем заинтересованным звеном, которое и будет мотивировать участников рынка обмениваться данными."Чем больше участников присоединится к проекту, тем больше станут зарабатывать наши клиенты. Например, ПСБ и партнеры, работающие по Открытым API, при рассмотрении заявок на кредит для бизнеса могут с согласия своих клиентов напрямую обмениваться информацией об операциях по их счетам, что упрощает взаимодействие и открывает новые возможности для развития онлайн-кредитования в России. Поэтому не нужно бояться, наоборот, необходимо быстрее строить такие открытые интерфейсы, подключаться к ним и быть готовым к обмену данными", - сказал Чернощекин.

https://ria.ru/20221010/psb-1822769186.html

https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, россия, технологии