https://ria.ru/20221111/api-1830921401.html
ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API
ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API - РИА Новости, 11.11.2022
ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API
ПСБ считает, что чем больше партнеров присоединится к Открытым API и начнет обмениваться данными, тем больше станут зарабатывать клиенты банков, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:54
2022-11-11T17:54
2022-11-11T17:54
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ПСБ считает, что чем больше партнеров присоединится к Открытым API и начнет обмениваться данными, тем больше станут зарабатывать клиенты банков, сообщает пресс-служба банка.Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин в рамках сессии "Open Finance & Open Data: возможности свободного выбора" на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021/2022.ПСБ одним из первых на рынке реализовал цифровую интеграцию с другими банками в рамках стратегии по развитию открытых банковских интерфейсов, что позволило повысить доступность финансирования бизнес-клиентов, а также сделать их пользовательский опыт практически бесшовным.Чернощекин напомнил, что ПСБ уже имеет успешно работающую платформу онлайн-кредитования бизнеса, при этом для масштабирования такого сервиса на большее количество клиентов необходимы дополнительные внешние данные, выписки, а также обмен информацией с другими банками. Использование Открытых API как раз и решал бы задачу по увеличению клиентской базы.Он выразил мнение, что устойчивость системы Открытых API и ее стабильную работу обеспечит возможность передавать и получать данные по нескольким каналам. При этом выгодоприобретателем обмена данными, в первую очередь, становятся сами клиенты банков, маркетплейсов, мобильных операторов и других платформ. Таким образом, именно они могут стать тем заинтересованным звеном, которое и будет мотивировать участников рынка обмениваться данными."Чем больше участников присоединится к проекту, тем больше станут зарабатывать наши клиенты. Например, ПСБ и партнеры, работающие по Открытым API, при рассмотрении заявок на кредит для бизнеса могут с согласия своих клиентов напрямую обмениваться информацией об операциях по их счетам, что упрощает взаимодействие и открывает новые возможности для развития онлайн-кредитования в России. Поэтому не нужно бояться, наоборот, необходимо быстрее строить такие открытые интерфейсы, подключаться к ним и быть готовым к обмену данными", - сказал Чернощекин.
https://ria.ru/20221010/psb-1822769186.html
https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, россия, технологии
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика, Россия, Технологии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ПСБ считает, что чем больше партнеров присоединится к Открытым API и начнет обмениваться данными, тем больше станут зарабатывать клиенты банков, сообщает пресс-служба банка.
Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин в рамках сессии "Open Finance & Open Data: возможности свободного выбора" на площадке форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021/2022.
ПСБ одним из первых на рынке реализовал цифровую интеграцию с другими банками в рамках стратегии по развитию открытых банковских интерфейсов, что позволило повысить доступность финансирования бизнес-клиентов, а также сделать их пользовательский опыт практически бесшовным.
Чернощекин напомнил, что ПСБ уже имеет успешно работающую платформу онлайн-кредитования бизнеса, при этом для масштабирования такого сервиса на большее количество клиентов необходимы дополнительные внешние данные, выписки, а также обмен информацией с другими банками. Использование Открытых API как раз и решал бы задачу по увеличению клиентской базы.
"Очевидно, что в одиночку невозможно эффективно развивать все технологии: кто-то силен в одном направлении, а кто-то обладает большей экспертизой в другом. Мы нашли партнеров для реализации проекта. Сейчас мы можем синергично друг с другом работать, и это выгодно всем участникам инициативы: ПСБ расширяет клиентскую базу, партнеры могут увеличить перечень услуг для своих клиентов, которые, в свою очередь, получают финансирование на выгодных условиях", - отметил Чернощекин.
Он выразил мнение, что устойчивость системы Открытых API и ее стабильную работу обеспечит возможность передавать и получать данные по нескольким каналам. При этом выгодоприобретателем обмена данными, в первую очередь, становятся сами клиенты банков, маркетплейсов, мобильных операторов и других платформ. Таким образом, именно они могут стать тем заинтересованным звеном, которое и будет мотивировать участников рынка обмениваться данными.
"Чем больше участников присоединится к проекту, тем больше станут зарабатывать наши клиенты. Например, ПСБ и партнеры, работающие по Открытым API, при рассмотрении заявок на кредит для бизнеса могут с согласия своих клиентов напрямую обмениваться информацией об операциях по их счетам, что упрощает взаимодействие и открывает новые возможности для развития онлайн-кредитования в России
. Поэтому не нужно бояться, наоборот, необходимо быстрее строить такие открытые интерфейсы, подключаться к ним и быть готовым к обмену данными", - сказал Чернощекин.