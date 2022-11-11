https://ria.ru/20221111/antonov-1830651578.html
Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий
Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий - РИА Новости, 11.11.2022
Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий
Посол России в США Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций транзакций, необходимых для работы российских дипмиссий, шагом в правильном... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:31
2022-11-11T03:31
2022-11-11T03:38
россия
сша
анатолий антонов
в мире
вашингтон (штат)
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций транзакций, необходимых для работы российских дипмиссий, шагом в правильном направлении и выразил надежду, что банки перестанут блокировать такие переводы.Министерство финансов США накануне разрешило американским лицам участвовать в транзакциях в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств России."Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений", — добавил он.По словам посла, пришлось немало поработать, чтобы вывести Вашингтон на осознание того значительного ущерба, который наносят санкции российским дипломатам по всему миру.
https://ria.ru/20221109/rassledovaniya-1830140981.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире, вашингтон (штат), министерство финансов сша
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире, Вашингтон (штат), Министерство финансов США
03:31 11.11.2022 (обновлено: 03:38 11.11.2022)
Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий
Посол Антонов назвал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий правильным шагом