https://ria.ru/20221111/antonov-1830651578.html

Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий

Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий - РИА Новости, 11.11.2022

Антонов прокомментировал вывод из-под санкций операций для работы дипмиссий

Посол России в США Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций транзакций, необходимых для работы российских дипмиссий, шагом в правильном... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:31

2022-11-11T03:31

2022-11-11T03:38

россия

сша

анатолий антонов

в мире

вашингтон (штат)

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал вывод из-под американских санкций транзакций, необходимых для работы российских дипмиссий, шагом в правильном направлении и выразил надежду, что банки перестанут блокировать такие переводы.Министерство финансов США накануне разрешило американским лицам участвовать в транзакциях в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств России."Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений", — добавил он.По словам посла, пришлось немало поработать, чтобы вывести Вашингтон на осознание того значительного ущерба, который наносят санкции российским дипломатам по всему миру.

https://ria.ru/20221109/rassledovaniya-1830140981.html

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сша

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россия, сша, анатолий антонов, в мире, вашингтон (штат), министерство финансов сша