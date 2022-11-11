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Мужчина в Швейцарии выжил после падения в чан с расплавленным алюминием

Мужчина в Швейцарии выжил после падения в чан с расплавленным алюминием - РИА Новости, 11.11.2022

Мужчина в Швейцарии выжил после падения в чан с расплавленным алюминием

Рабочий одного из предприятий в швейцарском городе Санкт-Галлен упал в чашу с расплавленным алюминием, но остался жив, говорится в заявлении городской полиции. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:12

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в мире

швейцария

санкт-галлен (кантон)

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ЦЮРИХ, 11 ноя - РИА Новости. Рабочий одного из предприятий в швейцарском городе Санкт-Галлен упал в чашу с расплавленным алюминием, но остался жив, говорится в заявлении городской полиции.Как уточняется, 25-летний электрик провалился по колено в чан с расплавленным алюминием, температура которого составляла 720 градусов по Цельсию."Он смог подтянуться и подняться на ноги... В результате несчастного случая он получил обширные ожоги и травмы. Точные причины происшествия выясняет полиция города Санкт-Галлен", - говорится в заявлении.Пострадавшего доставили на вертолете в больницу, добавили в полиции.

https://ria.ru/20220713/shakhta-1802137183.html

швейцария

санкт-галлен (кантон)

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в мире, швейцария, санкт-галлен (кантон)