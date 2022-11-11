Рейтинг@Mail.ru
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей - РИА Новости, 11.11.2022
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, следует из протокола... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:02
2022-11-11T18:23
общество
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей) ", - говорится в документе.Также предлагается обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности".
https://ria.ru/20220905/oms-1814430971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
17:02 11.11.2022 (обновлено: 18:23 11.11.2022)
 
Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Голикова поручила проработать запрет абортов для девушек до 18 лет без согласия родителей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВице-премьер России Татьяна Голикова
Вице-премьер России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер России Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей) ", - говорится в документе.
Также предлагается обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности".
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 07:42
Эксперт Минздрава заявила, что выводить из ОМС аборты опасно
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала