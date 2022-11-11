https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html

Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей - РИА Новости, 11.11.2022

Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, следует из протокола... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:02

2022-11-11T17:02

2022-11-11T18:23

общество

татьяна голикова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей) ", - говорится в документе.Также предлагается обсудить переименование листа информированного согласия при проведении аборта на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности".

https://ria.ru/20220905/oms-1814430971.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, татьяна голикова, россия, здоровье - общество