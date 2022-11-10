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СМИ: племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах
СМИ: племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах
Племянница выдающейся певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах, сообщает "Московский комсомолец". РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:28
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людмила зыкина
общество
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Племянница выдающейся певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах, сообщает "Московский комсомолец".Как утверждается в публикации, женщина могла стать жертвой криминала.Близкие покойной не раскрывают подробности ее смерти, которая наступила в конце октября. Известно, что в последнее время женщина жила в небольшом доме в Пензенской области.Общественности, как напоминает МК, Екатерина стала известна после смерти тети. В одном из телешоу она рассказала, что брат не собирается с делить с ней наследство, полученное от артистки.Людмила Зыкина умерла в июле 2009 года в возрасте 80 лет. В ее репертуаре более двух тысяч песен, общий тираж ее пластинок превысил шесть миллионов экземпляров. Артистка побывала на гастролях в более чем 200 странах, давала концерты по всему Советскому Союзу.
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людмила зыкина, общество, россия
Людмила Зыкина, Общество, Россия
04:28 10.11.2022 (обновлено: 10:47 10.11.2022)
 
СМИ: племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах

МК: умерла племянница Людмилы Зыкиной Екатерина, она могла стать жертвой криминала

© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в медиабанкПевица Людмила Зыкина
Певица Людмила Зыкина - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Мирослав Муразов
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Певица Людмила Зыкина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Племянница выдающейся певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах, сообщает "Московский комсомолец".
Как утверждается в публикации, женщина могла стать жертвой криминала.
Близкие покойной не раскрывают подробности ее смерти, которая наступила в конце октября. Известно, что в последнее время женщина жила в небольшом доме в Пензенской области.
Общественности, как напоминает МК, Екатерина стала известна после смерти тети. В одном из телешоу она рассказала, что брат не собирается с делить с ней наследство, полученное от артистки.
Людмила Зыкина умерла в июле 2009 года в возрасте 80 лет. В ее репертуаре более двух тысяч песен, общий тираж ее пластинок превысил шесть миллионов экземпляров. Артистка побывала на гастролях в более чем 200 странах, давала концерты по всему Советскому Союзу.
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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