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Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства - РИА Новости, 10.11.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221110/zemli-1830463577.html
Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства
Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства - РИА Новости, 10.11.2022
Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства
Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:51
2022-11-10T12:51
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
невинномысск
георгиевск
экономика
коммерческая недвижимость
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СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, на Ставрополье в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат новые рабочие места и привлекут в экономику региона порядка 1,3 миллиарда рублей."Так, уже в январе 2023 года планируется создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и сырьем на территории Невинномысска. Предполагается, что это будет полноценное предприятие с научно-техническим центром, всей инфраструктурой, дорогами и очистными сооружениями. Это проект длительного исполнения. Его реализация должна завершиться в 2030 году. Средства на создание экопромышленного парка – более 900 млн рублей – поступят из федерального бюджета", – пояснил собеседник агентства.Кроме того, без торгов будет предоставлен земельный участок под строительство комплекса для выращивания и переработки зерновых культур в Новоселицком округе. До 2025 года должен появиться современный спортивный комплекс в Георгиевске. В нем будет универсальный манеж с искусственным покрытием для занятий футболом, теннисом и другими видами спорта, гостиницы с бассейном и фитнес-залом.В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что при заключении договоров с арендаторами земельных участков приоритет нужно отдавать тем, кто готов повышать инвестиционную емкость проектов, вкладывать в землю — создавать на ней, а не только сеять и жать. "Любые инвестиции в ставропольскую экономику необходимо максимально поддерживать", – заявил Владимиров.
https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html
https://ria.ru/20220920/stavropole-1818202349.html
https://ria.ru/20221020/stavropole-1825387014.html
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ставропольский край, владимир владимиров, невинномысск, георгиевск, экономика, коммерческая недвижимость
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Невинномысск, Георгиевск, Экономика, Коммерческая недвижимость
12:51 10.11.2022
 

Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
По его словам, на Ставрополье в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат новые рабочие места и привлекут в экономику региона порядка 1,3 миллиарда рублей.
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"Так, уже в январе 2023 года планируется создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и сырьем на территории Невинномысска. Предполагается, что это будет полноценное предприятие с научно-техническим центром, всей инфраструктурой, дорогами и очистными сооружениями. Это проект длительного исполнения. Его реализация должна завершиться в 2030 году. Средства на создание экопромышленного парка – более 900 млн рублей – поступят из федерального бюджета", – пояснил собеседник агентства.
Кроме того, без торгов будет предоставлен земельный участок под строительство комплекса для выращивания и переработки зерновых культур в Новоселицком округе. До 2025 года должен появиться современный спортивный комплекс в Георгиевске. В нем будет универсальный манеж с искусственным покрытием для занятий футболом, теннисом и другими видами спорта, гостиницы с бассейном и фитнес-залом.
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"Край обладает огромным потенциалом для притока инвестиций. Этому способствует деятельность региональных индустриальных парков, где предоставляются преференции ведению бизнеса. Правительство Ставропольского края делает все, чтобы предприниматели смогли увидеть в нашем регионе место, в котором удобно жить и выгодно работать. Можно сказать, что задачу перед властью ставит бизнес, а мы, в свою очередь, стараемся соответствовать их ожиданиям", – сказал и.о. министра экономики региона Денис Полюбин.
В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что при заключении договоров с арендаторами земельных участков приоритет нужно отдавать тем, кто готов повышать инвестиционную емкость проектов, вкладывать в землю — создавать на ней, а не только сеять и жать. "Любые инвестиции в ставропольскую экономику необходимо максимально поддерживать", – заявил Владимиров.
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Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировНевинномысскГеоргиевскЭкономикаКоммерческая недвижимость
 
 
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