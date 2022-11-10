Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
По его словам, на Ставрополье в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат новые рабочие места и привлекут в экономику региона порядка 1,3 миллиарда рублей.
"Так, уже в январе 2023 года планируется создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и сырьем на территории Невинномысска. Предполагается, что это будет полноценное предприятие с научно-техническим центром, всей инфраструктурой, дорогами и очистными сооружениями. Это проект длительного исполнения. Его реализация должна завершиться в 2030 году. Средства на создание экопромышленного парка – более 900 млн рублей – поступят из федерального бюджета", – пояснил собеседник агентства.
Кроме того, без торгов будет предоставлен земельный участок под строительство комплекса для выращивания и переработки зерновых культур в Новоселицком округе. До 2025 года должен появиться современный спортивный комплекс в Георгиевске. В нем будет универсальный манеж с искусственным покрытием для занятий футболом, теннисом и другими видами спорта, гостиницы с бассейном и фитнес-залом.
"Край обладает огромным потенциалом для притока инвестиций. Этому способствует деятельность региональных индустриальных парков, где предоставляются преференции ведению бизнеса. Правительство Ставропольского края делает все, чтобы предприниматели смогли увидеть в нашем регионе место, в котором удобно жить и выгодно работать. Можно сказать, что задачу перед властью ставит бизнес, а мы, в свою очередь, стараемся соответствовать их ожиданиям", – сказал и.о. министра экономики региона Денис Полюбин.
В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что при заключении договоров с арендаторами земельных участков приоритет нужно отдавать тем, кто готов повышать инвестиционную емкость проектов, вкладывать в землю — создавать на ней, а не только сеять и жать. "Любые инвестиции в ставропольскую экономику необходимо максимально поддерживать", – заявил Владимиров.