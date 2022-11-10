https://ria.ru/20221110/zemli-1830463577.html

Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства

Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства - РИА Новости, 10.11.2022

Власти Ставрополья предоставят без торгов земли под новые производства

Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:51

2022-11-10T12:51

2022-11-10T12:51

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

невинномысск

георгиевск

экономика

коммерческая недвижимость

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СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края без торгов выделят земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, на Ставрополье в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов, которые обеспечат новые рабочие места и привлекут в экономику региона порядка 1,3 миллиарда рублей."Так, уже в январе 2023 года планируется создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и сырьем на территории Невинномысска. Предполагается, что это будет полноценное предприятие с научно-техническим центром, всей инфраструктурой, дорогами и очистными сооружениями. Это проект длительного исполнения. Его реализация должна завершиться в 2030 году. Средства на создание экопромышленного парка – более 900 млн рублей – поступят из федерального бюджета", – пояснил собеседник агентства.Кроме того, без торгов будет предоставлен земельный участок под строительство комплекса для выращивания и переработки зерновых культур в Новоселицком округе. До 2025 года должен появиться современный спортивный комплекс в Георгиевске. В нем будет универсальный манеж с искусственным покрытием для занятий футболом, теннисом и другими видами спорта, гостиницы с бассейном и фитнес-залом.В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что при заключении договоров с арендаторами земельных участков приоритет нужно отдавать тем, кто готов повышать инвестиционную емкость проектов, вкладывать в землю — создавать на ней, а не только сеять и жать. "Любые инвестиции в ставропольскую экономику необходимо максимально поддерживать", – заявил Владимиров.

https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html

https://ria.ru/20220920/stavropole-1818202349.html

https://ria.ru/20221020/stavropole-1825387014.html

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Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, невинномысск, георгиевск, экономика, коммерческая недвижимость