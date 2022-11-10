https://ria.ru/20221110/zarplata-1830385399.html

Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"

Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты" - РИА Новости, 10.11.2022

Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"

Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T03:19

2022-11-10T03:19

2022-11-10T03:19

максим осадчий

зарплата

россия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.Эксперт посоветовал, прежде всего, сократить расходы: совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление, "замерзая из солидарности с Европой".Осадчий добавил, что можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку, отказаться от курения и алкоголя, повышать финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.По словам эксперта, также следует повышать доходы. Так, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, есть варианты дополнительной работы или продажи вещей, подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/zarplata-1826312431.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

максим осадчий, зарплата, россия