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Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты" - РИА Новости, 10.11.2022
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Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты" - РИА Новости, 10.11.2022
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:19
2022-11-10T03:19
максим осадчий
зарплата
россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.Эксперт посоветовал, прежде всего, сократить расходы: совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление, "замерзая из солидарности с Европой".Осадчий добавил, что можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку, отказаться от курения и алкоголя, повышать финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.По словам эксперта, также следует повышать доходы. Так, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, есть варианты дополнительной работы или продажи вещей, подчеркнул он.
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максим осадчий, зарплата, россия
Максим Осадчий, Зарплата, Россия
03:19 10.11.2022
 
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"

Аналитик Осадчий посоветовал сократить расходы, чтобы не жить "от зарплаты до зарплаты"

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.
Эксперт посоветовал, прежде всего, сократить расходы: совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление, "замерзая из солидарности с Европой".
Осадчий добавил, что можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку, отказаться от курения и алкоголя, повышать финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.
По словам эксперта, также следует повышать доходы. Так, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, есть варианты дополнительной работы или продажи вещей, подчеркнул он.
Подсчет денежных средств Годовая премия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 00:00Сказано в эфире
Что будет с выплатой тринадцатой зарплаты в этом году?
 
Максим ОсадчийЗарплатаРоссия
 
 
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