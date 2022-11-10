https://ria.ru/20221110/zarplata-1830385399.html
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты" - РИА Новости, 10.11.2022
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:19
2022-11-10T03:19
2022-11-10T03:19
максим осадчий
зарплата
россия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.Эксперт посоветовал, прежде всего, сократить расходы: совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление, "замерзая из солидарности с Европой".Осадчий добавил, что можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку, отказаться от курения и алкоголя, повышать финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.По словам эксперта, также следует повышать доходы. Так, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, есть варианты дополнительной работы или продажи вещей, подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/zarplata-1826312431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим осадчий, зарплата, россия
Максим Осадчий, Зарплата, Россия
Аналитик раскрыл секрет, как перестать жить "от зарплаты до зарплаты"
Аналитик Осадчий посоветовал сократить расходы, чтобы не жить "от зарплаты до зарплаты"
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Чтобы снизить зависимость от зарплаты, стоит научиться укладываться в бюджет. Для этого есть способы как очевидные, так и не очень, рассказал
агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий.
Эксперт посоветовал, прежде всего, сократить расходы: совершать покупки на распродажах, переходить на других мобильных операторов, снижать электропотребление, "замерзая из солидарности с Европой".
Осадчий добавил, что можно использовать банковские карты с выгодными условиями по кешбэку, отказаться от курения и алкоголя, повышать финансовую грамотность, избегать микрозаймы и вести бюджет с помощью мобильного приложения.
По словам эксперта, также следует повышать доходы. Так, при наличии дорогой квартиры, ее можно сдавать или продать, переехав в район подешевле. Кроме того, есть варианты дополнительной работы или продажи вещей, подчеркнул он.