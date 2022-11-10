https://ria.ru/20221110/zapad-1830547345.html
МИД Конго высказался о призывах Запада осудить Россию
МИД Конго высказался о призывах Запада осудить Россию - РИА Новости, 10.11.2022
МИД Конго высказался о призывах Запада осудить Россию
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо, комментируя призывы западных стран осудить РФ, заявил РИА Новости, что Запад не вправе диктовать африканским странам, с кем им РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:06
в мире
жан-клод гакоссо
россия
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо, комментируя призывы западных стран осудить РФ, заявил РИА Новости, что Запад не вправе диктовать африканским странам, с кем им поддерживать отношения."Ни одна страна не имеет право диктовать другой стране, с кем ей иметь отношения или нет. Это колониальный дискурс", - отметил он, комментируя давление, оказываемое Западом на африканские страны, чтобы они осудили РФ.Согласно министру, африканцы вольны сотрудничать с Россией, которая является великой державой.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html
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в мире, жан-клод гакоссо, россия
В мире, Жан-Клод Гакоссо, Россия
16:05 10.11.2022 (обновлено: 16:06 10.11.2022)
МИД Конго высказался о призывах Запада осудить Россию
Глава МИД Конго Гакоссо: Запад не вправе диктовать с кем поддерживать отношения