https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html

Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам

Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам - РИА Новости, 10.11.2022

Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила президенту Союза смешанных единоборств (ММА) России Федору Емельяненко... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:38

2022-11-10T16:38

2022-11-10T16:38

ханты-мансийский автономный округ

общество

спорт

ханты-мансийск

наталья комарова

федор емельяненко

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский ао

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила президенту Союза смешанных единоборств (ММА) России Федору Емельяненко провести в Ханты-Мансийске в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам, сообщает в четверг департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.В четверг Комарова провела рабочую встречу с Емельяненко, в рамках которой было подписано соглашение между правительством автономного округа и союзом смешанных единоборств "ММА" России о сотрудничестве в сфере развития и популяризации в регионе этого вида спорта.Как уточнили в департаменте, стороны договорились продвигать смешанные единоборства среди югорчан всех возрастов, реализовывать программы развития смешанных единоборств и содействовать в создании соответствующих спортивных клубов, а также поддерживать и продвигать гражданские инициативы по развитию этого вида спорта. Соглашение о сотрудничестве подписано на пятилетний период."В ходе встречи Наталья Комарова предложила провести чемпионат России по смешанным единоборствам 2023 года в Ханты-Мансийске. В свою очередь, Федор Емельяненко выразил губернатору от лица общественной организации благодарность за поддержку и развитие в Югре этого вида спорта", - говорится в сообщении.По данным властей, в регионе сформирована окружная сборная команда по ММА, в состав которой входят 116 человек, в автономном округе работают 20 тренеров по смешанным боевым единоборствам.Помимо этого, в Югре ежегодно проводятся официальные спортивные соревнования по смешанному боевому единоборству, в числе которых первенство и чемпионат Югры и Уральского федерального округа. В ноябре в регионе уже в восьмой раз пройдет международное соревнование по смешанному боевому единоборству (ММА) "Кубок Содружества".

https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html

https://ria.ru/20220719/surgut-1803366938.html

https://ria.ru/20220713/yugra-1801640336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, спорт, ханты-мансийск, наталья комарова, федор емельяненко, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао