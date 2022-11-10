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Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам - РИА Новости, 10.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html
Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам
Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам - РИА Новости, 10.11.2022
Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила президенту Союза смешанных единоборств (ММА) России Федору Емельяненко... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:38
2022-11-10T16:38
ханты-мансийский автономный округ
общество
спорт
ханты-мансийск
наталья комарова
федор емельяненко
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила президенту Союза смешанных единоборств (ММА) России Федору Емельяненко провести в Ханты-Мансийске в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам, сообщает в четверг департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.В четверг Комарова провела рабочую встречу с Емельяненко, в рамках которой было подписано соглашение между правительством автономного округа и союзом смешанных единоборств "ММА" России о сотрудничестве в сфере развития и популяризации в регионе этого вида спорта.Как уточнили в департаменте, стороны договорились продвигать смешанные единоборства среди югорчан всех возрастов, реализовывать программы развития смешанных единоборств и содействовать в создании соответствующих спортивных клубов, а также поддерживать и продвигать гражданские инициативы по развитию этого вида спорта. Соглашение о сотрудничестве подписано на пятилетний период."В ходе встречи Наталья Комарова предложила провести чемпионат России по смешанным единоборствам 2023 года в Ханты-Мансийске. В свою очередь, Федор Емельяненко выразил губернатору от лица общественной организации благодарность за поддержку и развитие в Югре этого вида спорта", - говорится в сообщении.По данным властей, в регионе сформирована окружная сборная команда по ММА, в состав которой входят 116 человек, в автономном округе работают 20 тренеров по смешанным боевым единоборствам.Помимо этого, в Югре ежегодно проводятся официальные спортивные соревнования по смешанному боевому единоборству, в числе которых первенство и чемпионат Югры и Уральского федерального округа. В ноябре в регионе уже в восьмой раз пройдет международное соревнование по смешанному боевому единоборству (ММА) "Кубок Содружества".
https://ria.ru/20221101/yugra-1828522744.html
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https://ria.ru/20220713/yugra-1801640336.html
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общество, спорт, ханты-мансийск, наталья комарова, федор емельяненко, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Спорт, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова, Федор Емельяненко, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский АО
16:38 10.11.2022
 
Югра может принять в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам

Губернатор Комарова предложила провести в Югре чемпионат России по смешанным единоборствам

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила президенту Союза смешанных единоборств (ММА) России Федору Емельяненко провести в Ханты-Мансийске в 2023 году чемпионат России по смешанным единоборствам, сообщает в четверг департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
В четверг Комарова провела рабочую встречу с Емельяненко, в рамках которой было подписано соглашение между правительством автономного округа и союзом смешанных единоборств "ММА" России о сотрудничестве в сфере развития и популяризации в регионе этого вида спорта.
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Как уточнили в департаменте, стороны договорились продвигать смешанные единоборства среди югорчан всех возрастов, реализовывать программы развития смешанных единоборств и содействовать в создании соответствующих спортивных клубов, а также поддерживать и продвигать гражданские инициативы по развитию этого вида спорта. Соглашение о сотрудничестве подписано на пятилетний период.
"В ходе встречи Наталья Комарова предложила провести чемпионат России по смешанным единоборствам 2023 года в Ханты-Мансийске. В свою очередь, Федор Емельяненко выразил губернатору от лица общественной организации благодарность за поддержку и развитие в Югре этого вида спорта", - говорится в сообщении.
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По данным властей, в регионе сформирована окружная сборная команда по ММА, в состав которой входят 116 человек, в автономном округе работают 20 тренеров по смешанным боевым единоборствам.
Помимо этого, в Югре ежегодно проводятся официальные спортивные соревнования по смешанному боевому единоборству, в числе которых первенство и чемпионат Югры и Уральского федерального округа. В ноябре в регионе уже в восьмой раз пройдет международное соревнование по смешанному боевому единоборству (ММА) "Кубок Содружества".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСпортХанты-МансийскНаталья КомароваФедор ЕмельяненкоХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АО
 
 
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