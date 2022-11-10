https://ria.ru/20221110/youtube-1830587803.html
В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос"
В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос" - РИА Новости, 10.11.2022
В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос"
Мининформ Белоруссии в связи с блокировкой YouTube-канала "БелРос" заявил, что считает недопустимым ограничение свободы слова, ждет от Google разъяснений. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:00
2022-11-10T18:00
2022-11-10T18:00
технологии
белоруссия
минск
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
союзное государство
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии в связи с блокировкой YouTube-канала "БелРос" заявил, что считает недопустимым ограничение свободы слова, ждет от Google разъяснений.Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос "."Мининформ Беларуси требует от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала СМИ Союзного государства "БелРос" и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Министерство информации полагает, что "подобные недружественные шаги со стороны цифровых корпораций являются проявлением недобросовестной конкуренции и позорной политики двойных стандартов в информационной сфере".Роскомнадзор ранее заявил, что считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер.
https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, минск, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союзное государство
Технологии, Белоруссия, Минск, Google, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Союзное государство
В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос"
Мининформ Белоруссии счел блокировку YouTube-канала "БелРос" политикой двойных стандартов