https://ria.ru/20221110/youtube-1830587803.html

В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос"

В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос" - РИА Новости, 10.11.2022

В Минске прокомментировали блокировку YouTube-канала "БелРос"

Мининформ Белоруссии в связи с блокировкой YouTube-канала "БелРос" заявил, что считает недопустимым ограничение свободы слова, ждет от Google разъяснений. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:00

2022-11-10T18:00

2022-11-10T18:00

технологии

белоруссия

минск

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

союзное государство

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии в связи с блокировкой YouTube-канала "БелРос" заявил, что считает недопустимым ограничение свободы слова, ждет от Google разъяснений.Видеохостинг YouTube 7 ноября уже во второй раз удалил аккаунт телеканала Союзного государства "БелРос "."Мининформ Беларуси требует от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала СМИ Союзного государства "БелРос" и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Министерство информации полагает, что "подобные недружественные шаги со стороны цифровых корпораций являются проявлением недобросовестной конкуренции и позорной политики двойных стандартов в информационной сфере".Роскомнадзор ранее заявил, что считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер.

https://ria.ru/20221030/youtube-1827908270.html

https://ria.ru/20221027/youtube-1827249185.html

белоруссия

минск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

технологии, белоруссия, минск, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союзное государство