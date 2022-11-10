https://ria.ru/20221110/vysylka-1830610204.html
Суд рассмотрит жалобу блогера Nekoglai на принудительную высылку из России
Суд рассмотрит жалобу блогера Nekoglai на принудительную высылку из России - РИА Новости, 10.11.2022
Суд рассмотрит жалобу блогера Nekoglai на принудительную высылку из России
Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на штраф в 5 тысяч рублей и принудительную высылку из России в Молдавию блогера Nekoglai (Nekoglai, Николай Лебедев) за... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:31
2022-11-10T19:31
2022-11-10T19:46
московский городской суд
россия
николай лебедев
происшествия
молдавия
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на штраф в 5 тысяч рублей и принудительную высылку из России в Молдавию блогера Nekoglai (Nekoglai, Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."В Пресненском районном суде города Москвы зарегистрирована жалоба Лебедева Н., она назначена к рассмотрению Московским городским судом 11 ноября", - сказала собеседница агентства.Накануне этот суд оштрафовал блогера Nekoglai на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Протокол был составлен за нарушение правил пребывания в России, так как Лебедев – гражданин Молдавии.Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре.Снятый Nekoglai сюжет на заседании суда не упоминался, отметили РИА Новости в пресс-службе суда. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221029/kats-1827719220.html
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московский городской суд, россия, николай лебедев, происшествия, молдавия, москва
Московский городской суд, Россия, Николай Лебедев, Происшествия, Молдавия, Москва
19:31 10.11.2022 (обновлено: 19:46 10.11.2022)
Суд рассмотрит жалобу блогера Nekoglai на принудительную высылку из России
Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Nekoglai на принудительную высылку из России и штраф
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на штраф в 5 тысяч рублей и принудительную высылку из России в Молдавию блогера Nekoglai (Nekoglai, Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В Пресненском районном суде города Москвы
зарегистрирована жалоба Лебедева Н., она назначена к рассмотрению Московским городским судом 11 ноября", - сказала собеседница агентства.
Накануне этот суд оштрафовал блогера Nekoglai на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Протокол был составлен за нарушение правил пребывания в России, так как Лебедев – гражданин Молдавии.
Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре.
Снятый Nekoglai сюжет на заседании суда не упоминался, отметили РИА Новости в пресс-службе суда. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал, добавили в пресс-службе.