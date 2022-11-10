https://ria.ru/20221110/vybory-1830392442.html

Американцы высмеяли победу мертвого демократа на выборах

Американцы высмеяли победу мертвого демократа на выборах - РИА Новости, 10.11.2022

Американцы высмеяли победу мертвого демократа на выборах

Американские читатели британского издания Daily Mail отреагировали на новость о том, что умерший месяц назад конгрессмен от Пенсильвании демократ Энтони Делюка... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T06:42

2022-11-10T06:42

2022-11-10T10:46

в мире

сша

теннесси

пенсильвания

конгресс сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские читатели британского издания Daily Mail отреагировали на новость о том, что умерший месяц назад конгрессмен от Пенсильвании демократ Энтони Делюка победил на промежуточных выборах.По информации телеканала Fox News, Делюка, скончавшийся 9 октября на 86-м году жизни, был переизбран в палату представителей, получив в своем округе 85 процентов голосов избирателей.Публикация вызвала активный отклик у читателей."Интересно, сколько умерших демократов проголосовало за этого умершего демократа?" — написал Ran Dom Guy."Я не удивлен. Пенсильвания избрала жертву инсульта (выигравшего сенаторскую гонку демократа Джона Феттермана. — Прим. ред.), который с трудом может связать два предложения, а в Белом доме у нас пациент с деменцией, так почему бы умершему парню не быть представителем штата", — заявил El Yanqui."Неужели люди в Пенсильвании такие глупые?" — задался вопросом The boat guy."Это просто демонстрирует, что слишком много людей голосует только исходя из партии. Они не обращают внимания на то, кто кандидат, и им все равно", — отметил Xcaliber21."Демократы изберут буквально любого с D (буква, обозначающая Демократическую партию. — Прим. ред.)", — выразил уверенность GS."Умерший мозг или фактическая смерть не лишают демократа права быть избранным на должность", — сыронизировал Unity and Tolerance."Это показывает все, что вам нужно знать об избирателях-демократах", — добавил Humpty Dumbrowski.Как писали американские СМИ, случай с Делюка не единственный — в штате Теннесси в своем округе победила демократ Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет.Промежуточные выборы в конгресс США прошли 8 ноября. По прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 220 мест в палате представителей, у демократов — 215. Подсчет голосов продолжается.

https://ria.ru/20221110/vmeshatelstvo-1830379447.html

https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html

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в мире, сша, теннесси, пенсильвания, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022