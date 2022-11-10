https://ria.ru/20221110/vvp-1830585937.html

ВВП России в 2022 году снизится на 2,9-3,3 процента, заявил Кудрин

ВВП России в 2022 году снизится на 2,9-3,3 процента, заявил Кудрин - РИА Новости, 10.11.2022

ВВП России в 2022 году снизится на 2,9-3,3 процента, заявил Кудрин

Снижение ВВП России в 2022 году составит 2,9-3,3%, оценка спада в 0,8% в 2023 году реалистична, но могут быть и более сложные сценарии на фоне возможных... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:54

2022-11-10T17:54

2022-11-10T17:54

россия

экономика

алексей кудрин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Снижение ВВП России в 2022 году составит 2,9-3,3%, оценка спада в 0,8% в 2023 году реалистична, но могут быть и более сложные сценарии на фоне возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на энергоносители, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В интервью телеканалу RT Кудрин рассказал, что ситуация в экономике РФ складывается лучше, чем изначально предполагалось."Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9—3,3%", - сказал Кудрин.Он отметил, что такое развитие событий говорит о достаточно высокой гибкости российской экономики."Многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения. Конечно, мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год. Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023-м экономика может сократиться еще на 0,8%. Это реалистичная оценка. Однако могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители", - добавил Кудрин.По мнению главы Счетной палаты, после двух лет падения ВВП России потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, при условии, что "не произойдет никаких новых сложных событий".По прогнозу министерства экономического развития РФ, ВВП в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. По оценке министерства, по итогам третьего квартала экономика упала на 4,4% в годовом выражении. Росстат опубликует оценку по спаду ВВП РФ в третьем квартале на следующей неделе. При этом, как ранее сообщало статистическое ведомство, во втором квартале ВВП снизилось на 4,1% год к году, в первом - выросло на 3,5%.

https://realty.ria.ru/20221101/kudrin-1828387464.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, алексей кудрин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)