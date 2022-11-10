https://ria.ru/20221110/vtb-1830512145.html

Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму

Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму - РИА Новости, 10.11.2022

Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму

ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:46

2022-11-10T14:46

2022-11-10T14:46

экономика

андрей костин (банкир)

втб

республика крым

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин."В Крыму работать будем, конечно, но пока на базе РНКБ, когда в первом квартале закончится переход его в группу ВТБ", - сказал Костин в кулуарах форума Finopolis.РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Решение о его вхождении в группу ВТБ было принято этой весной, а осенью был принят закон, закрепляющий механизм внесения акций РНКБ в уставный капитал ВТБ - тот проведет для этого допэмиссию с особыми условиями.

https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, андрей костин (банкир), втб, республика крым