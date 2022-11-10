Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/vtb-1830512145.html
Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму
Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму - РИА Новости, 10.11.2022
Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму
ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:46
2022-11-10T14:46
экономика
андрей костин (банкир)
втб
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин."В Крыму работать будем, конечно, но пока на базе РНКБ, когда в первом квартале закончится переход его в группу ВТБ", - сказал Костин в кулуарах форума Finopolis.РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Решение о его вхождении в группу ВТБ было принято этой весной, а осенью был принят закон, закрепляющий механизм внесения акций РНКБ в уставный капитал ВТБ - тот проведет для этого допэмиссию с особыми условиями.
https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей костин (банкир), втб, республика крым
Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Республика Крым
14:46 10.11.2022
 
Глава ВТБ рассказал о схеме начала работы банка в Крыму

Костин заявил, что ВТБ планирует начать работать в Крыму на базе местного РНКБ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ планирует работать в Крыму на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), переход которого в свою группу ожидает в первом квартале, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"В Крыму работать будем, конечно, но пока на базе РНКБ, когда в первом квартале закончится переход его в группу ВТБ", - сказал Костин в кулуарах форума Finopolis.
РНКБ - системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Решение о его вхождении в группу ВТБ было принято этой весной, а осенью был принят закон, закрепляющий механизм внесения акций РНКБ в уставный капитал ВТБ - тот проведет для этого допэмиссию с особыми условиями.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:03
Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)ВТБРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала