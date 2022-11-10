Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/vtb-1830428614.html
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования - РИА Новости, 10.11.2022
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования
Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:08
2022-11-10T11:38
экономика
втб
андрей костин (банкир)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796270762_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_46ad2fcef69786f0ba1bd426ad6d5c0b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме Finopolis."Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы - сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", - сказал он."На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", - отметил он.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818639599.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796270762_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_01c6b9d7baac7b58eed0a507eb9baec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, втб, андрей костин (банкир)
Экономика, ВТБ, Андрей Костин (банкир)
11:08 10.11.2022 (обновлено: 11:38 10.11.2022)
 
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования

Глава ВТБ Костин заявил, что уровень кредитования в банке постепенно восстанавливается

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме Finopolis.
"Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы - сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", - сказал он.
"На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", - отметил он.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:18Специальная военная операция на Украине
Глава ВТБ призвал не пугать "себя и всю страну" кошмарными сценариями
 
ЭкономикаВТБАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала