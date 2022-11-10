https://ria.ru/20221110/vtb-1830428614.html
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования - РИА Новости, 10.11.2022
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования
Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:08
2022-11-10T11:08
2022-11-10T11:38
экономика
втб
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме Finopolis."Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы - сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", - сказал он."На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", - отметил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, втб, андрей костин (банкир)
Экономика, ВТБ, Андрей Костин (банкир)
11:08 10.11.2022 (обновлено: 11:38 10.11.2022)
Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования
Глава ВТБ Костин заявил, что уровень кредитования в банке постепенно восстанавливается
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме Finopolis.
"Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы - сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", - сказал он.
"На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", - отметил он.