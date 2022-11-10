https://ria.ru/20221110/vtb-1830428614.html

Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования

Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования - РИА Новости, 10.11.2022

Глава ВТБ сообщил о постепенном восстановлении уровня кредитования

Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:08

2022-11-10T11:08

2022-11-10T11:38

экономика

втб

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень кредитования в ВТБ постепенно восстанавливается, особенно среди населения и малого и среднего бизнеса, сказал глава банка Андрей Костин на форуме Finopolis."Конечно, любой банк зависит прежде всего от клиента. Я всегда говорю, мои коллеги обижаются, что мы - сфера услуг, мы, как официанты: должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого. И в этом плане мы полностью, наше выживание зависит от выживания наших клиентов. Поэтому первая хорошая новость, что невзирая на все, что произошло, начиная с февраля, наши клиенты живы", - сказал он."На сегодня, мы чувствуем, что наши клиенты живы. Мы не наблюдаем роста просрочки по кредитам серьезного по всему банковскому сектору. Видим, что постепенно восстанавливается уровень кредитования: может быть, для корпоратов еще нет, но в области розничного кредитования, в области малого и среднего бизнеса ситуация выправляется. Таким образом, у нас есть клиент", - отметил он.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818639599.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, втб, андрей костин (банкир)