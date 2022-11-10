https://ria.ru/20221110/vmeshatelstvo-1830379447.html

Байден заявил об отсутствии вмешательства в промежуточные выборы

Байден заявил об отсутствии вмешательства в промежуточные выборы - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил об отсутствии вмешательства в промежуточные выборы

Вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было, заявил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T00:27

2022-11-10T00:27

2022-11-10T00:33

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было, заявил президент страны Джо Байден."Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, без какого-то значительного вмешательства. Без какого-либо вмешательства вообще", - сказал Байден журналистам в Белом доме.Он заявил, что выборы стали хорошим днем для демократии и Америки, показав рекордное участие электората.

https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html

сша

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в мире, джо байден, сша