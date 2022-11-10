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Премьер Рама заявил, что оппозицию в Албании спонсируют "на русские деньги" - РИА Новости, 10.11.2022
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Премьер Рама заявил, что оппозицию в Албании спонсируют "на русские деньги"
Премьер Рама заявил, что оппозицию в Албании спонсируют "на русские деньги" - РИА Новости, 10.11.2022
Премьер Рама заявил, что оппозицию в Албании спонсируют "на русские деньги"
Премьер и глава правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рама вновь обвинил оппозиционную Демократическую партию (ДП) в попытках сместить его якобы с... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:00
2022-11-10T17:00
в мире
эди рама
дик марти
хашим тачи
албания
косово
россия
парламентская ассамблея совета европы
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БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Премьер и глава правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рама вновь обвинил оппозиционную Демократическую партию (ДП) в попытках сместить его якобы с помощью "русских денег".Парламент Албании в четверг рассматривал инициативу о передаче крупнейшего порта страны Дуррес на Адриатическом море из государственной собственности в руки частной компании для его модернизации и строительства марины – стоянки и инфраструктуры для приема яхт на сумму около 2 миллиардов евро. С проектом Durres Waterfront не согласна оппозиция, так как сейчас через порт Дуррес проходит до 90% морских грузов в стране, а арабские инвесторы предполагают превратить его в стоянку элитных судов с отелями и ресторанами на берегу и перенести грузовой транспорт в другой, еще не построенный порт к северу от города."Вы неудачники, безликие, люди без религии, нации и веры. Вы лжете и обвиняете личности и одну из крупнейших компаний в мире в нечестном бизнесе... Вы оплачены русскими деньгами, чтобы сместить правительство страны", - цитирует портал Albanian Daily news обращение Рамы к оппозиции. Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.Депутаты ДП ответили главе албанского правительства, что подобной лексикой он нарушает нормы и правила парламента, "только человек с большими проблемами может позволить себе так высказываться".Рама на фоне периодических массовых протестов в Албании из-за подорожания, коррупции, падающего уровня жизни и преступности обвиняет крупнейшую оппозиционную партию в якобы финансировании из РФ. В конце октября он в предыдущий раз обвинил ДП в попытках дестабилизации страны "за российские деньги", припомнив оппонентам голосование 11 лет назад в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о торговле человеческими органами в самопровозглашенной республике Косово.В докладе ПАСЕ, опубликованном в конце 2010 года, бывший швейцарский прокурор Дик Марти впервые заявил о причастности тогдашнего руководства Косово, включая премьера Хашима Тачи, к организованной преступной группировке, занимавшейся торговлей людьми. Вместе с тем докладчик ПАСЕ не ответил на вопросы о числе пострадавших и погибших, а также о том, в какие страны отправлялись органы убитых.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220930/albaniya-1820423959.html
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в мире, эди рама, дик марти, хашим тачи, албания, косово, россия, парламентская ассамблея совета европы, нато, оон
В мире, Эди Рама, Дик Марти, Хашим Тачи, Албания, Косово, Россия, Парламентская ассамблея Совета Европы, НАТО, ООН
17:00 10.11.2022
 
Премьер Рама заявил, что оппозицию в Албании спонсируют "на русские деньги"

Премьер Албании Рама обвинил оппозицию в попытках сместить власть "за русские деньги"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Албания Эди Рама
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьер-министр Республики Албания Эди Рама . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Премьер и глава правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рама вновь обвинил оппозиционную Демократическую партию (ДП) в попытках сместить его якобы с помощью "русских денег".
Парламент Албании в четверг рассматривал инициативу о передаче крупнейшего порта страны Дуррес на Адриатическом море из государственной собственности в руки частной компании для его модернизации и строительства марины – стоянки и инфраструктуры для приема яхт на сумму около 2 миллиардов евро. С проектом Durres Waterfront не согласна оппозиция, так как сейчас через порт Дуррес проходит до 90% морских грузов в стране, а арабские инвесторы предполагают превратить его в стоянку элитных судов с отелями и ресторанами на берегу и перенести грузовой транспорт в другой, еще не построенный порт к северу от города.
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"Вы неудачники, безликие, люди без религии, нации и веры. Вы лжете и обвиняете личности и одну из крупнейших компаний в мире в нечестном бизнесе... Вы оплачены русскими деньгами, чтобы сместить правительство страны", - цитирует портал Albanian Daily news обращение Рамы к оппозиции. Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.
Депутаты ДП ответили главе албанского правительства, что подобной лексикой он нарушает нормы и правила парламента, "только человек с большими проблемами может позволить себе так высказываться".
Рама на фоне периодических массовых протестов в Албании из-за подорожания, коррупции, падающего уровня жизни и преступности обвиняет крупнейшую оппозиционную партию в якобы финансировании из РФ. В конце октября он в предыдущий раз обвинил ДП в попытках дестабилизации страны "за российские деньги", припомнив оппонентам голосование 11 лет назад в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за резолюцию о торговле человеческими органами в самопровозглашенной республике Косово.
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В докладе ПАСЕ, опубликованном в конце 2010 года, бывший швейцарский прокурор Дик Марти впервые заявил о причастности тогдашнего руководства Косово, включая премьера Хашима Тачи, к организованной преступной группировке, занимавшейся торговлей людьми. Вместе с тем докладчик ПАСЕ не ответил на вопросы о числе пострадавших и погибших, а также о том, в какие страны отправлялись органы убитых.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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