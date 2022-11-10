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Новую стратегию развития VK подготовят до конца года - РИА Новости, 10.11.2022
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Новую стратегию развития VK подготовят до конца года
Новую стратегию развития VK подготовят до конца года - РИА Новости, 10.11.2022
Новую стратегию развития VK подготовят до конца года
Новая стратегия развития VK, учитывая сформировавшиеся условия внешних ограничений, будет готова до конца текущего года, сейчас она уже близка к завершению,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:50
2022-11-10T17:50
экономика
владимир кириенко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая стратегия развития VK, учитывая сформировавшиеся условия внешних ограничений, будет готова до конца текущего года, сейчас она уже близка к завершению, заявил гендиректор компании Владимир Кириенко."До конца года", - сказал Кириенко, отвечая в кулуарах форума Finopolis на соответствующий вопрос журналистов.На вопрос о том, в какой степени готовности стратегия сейчас, он ответил, что она близка к завершению.Ранее в четверг дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers - Prosus - вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей.
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экономика, владимир кириенко
Экономика, Владимир Кириенко
17:50 10.11.2022
 
Новую стратегию развития VK подготовят до конца года

Гендиректор VK Кириенко: новую стратегию развития компании подготовят до концу года

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая стратегия развития VK, учитывая сформировавшиеся условия внешних ограничений, будет готова до конца текущего года, сейчас она уже близка к завершению, заявил гендиректор компании Владимир Кириенко.
"До конца года", - сказал Кириенко, отвечая в кулуарах форума Finopolis на соответствующий вопрос журналистов.
На вопрос о том, в какой степени готовности стратегия сейчас, он ответил, что она близка к завершению.
Ранее в четверг дочерняя компания южноафриканского холдинга Naspers - Prosus - вышла из состава акционеров VK через списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей.
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
16:05
Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK
 
ЭкономикаВладимир Кириенко
 
 
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