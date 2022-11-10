Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что не планировал визит в Польшу, кроме как на танке
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него санкции, заявил, что не планировал никак, кроме как на танке, визит в данную страну.
Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.
"Я сегодня долго смеялся (когда узнал о санкциях Польши). Как я буду дальше жить, мои миллиарды которые находились в банках Польши - они пропали, и я даже не представляю, как мне будет дальше тяжело, - пошутил Алаудинов. - На самом деле я могу сказать - пусть поляки это услышат - я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке".
Он уточнил, что Польша решила пойти против России, что может привести к не очень хорошему будущему.
"Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет. Я надеюсь, это будущее, которое ожидает эту страну, которая решила пойти против России. Поэтому будем делать свою работу", - сказал Алаудинов.
Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.
В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.
Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.
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