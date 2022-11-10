Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/vizit-1830639247.html
Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него
Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него - РИА Новости, 10.11.2022
Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:46
2022-11-10T23:46
в мире
апты алаудинов
олег дерипаска
михаил фридман
польша
россия
луганская народная республика
мвд польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672440_0:326:960:866_1920x0_80_0_0_cf6bd0900e71ce618f719a46b09bb406.jpg
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него санкции, заявил, что не планировал никак, кроме как на танке, визит в данную страну.Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши."Я сегодня долго смеялся (когда узнал о санкциях Польши). Как я буду дальше жить, мои миллиарды которые находились в банках Польши - они пропали, и я даже не представляю, как мне будет дальше тяжело, - пошутил Алаудинов. - На самом деле я могу сказать - пусть поляки это услышат - я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке".Он уточнил, что Польша решила пойти против России, что может привести к не очень хорошему будущему."Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет. Я надеюсь, это будущее, которое ожидает эту страну, которая решила пойти против России. Поэтому будем делать свою работу", - сказал Алаудинов.Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825586507.html
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html
https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html
польша
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672440_0:236:960:956_1920x0_80_0_0_fa2ba17e482365ccdea9359ba2c31521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, апты алаудинов, олег дерипаска, михаил фридман, польша, россия, луганская народная республика, мвд польши, санкции в отношении россии
В мире, Апты Алаудинов, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Польша, Россия, Луганская Народная Республика, МВД Польши, Санкции в отношении России
23:46 10.11.2022
 
Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что не планировал визит в Польшу, кроме как на танке

Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него санкции, заявил, что не планировал никак, кроме как на танке, визит в данную страну.
Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:51
Санкционная политика Запада не изменится в одночасье, предупредил Мишустин
"Я сегодня долго смеялся (когда узнал о санкциях Польши). Как я буду дальше жить, мои миллиарды которые находились в банках Польши - они пропали, и я даже не представляю, как мне будет дальше тяжело, - пошутил Алаудинов. - На самом деле я могу сказать - пусть поляки это услышат - я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке".
Он уточнил, что Польша решила пойти против России, что может привести к не очень хорошему будущему.
"Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет. Я надеюсь, это будущее, которое ожидает эту страну, которая решила пойти против России. Поэтому будем делать свою работу", - сказал Алаудинов.
Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 12:59
Польша создает напряженную обстановку на границе, заявили в Белоруссии
В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.
Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:11
Великобритания расширила санкции против России
 
В миреАпты АлаудиновОлег ДерипаскаМихаил ФридманПольшаРоссияЛуганская Народная РеспубликаМВД ПольшиСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала