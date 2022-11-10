https://ria.ru/20221110/vizit-1830639247.html

Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него

Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него - РИА Новости, 10.11.2022

Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:46

2022-11-10T23:46

2022-11-10T23:46

в мире

апты алаудинов

олег дерипаска

михаил фридман

польша

россия

луганская народная республика

мвд польши

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ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, комментируя введенные Польшей против него санкции, заявил, что не планировал никак, кроме как на танке, визит в данную страну.Ранее Алаудинов попал под национальные санкции Польши."Я сегодня долго смеялся (когда узнал о санкциях Польши). Как я буду дальше жить, мои миллиарды которые находились в банках Польши - они пропали, и я даже не представляю, как мне будет дальше тяжело, - пошутил Алаудинов. - На самом деле я могу сказать - пусть поляки это услышат - я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке".Он уточнил, что Польша решила пойти против России, что может привести к не очень хорошему будущему."Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём, потому что в этом случае как раз мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение министра внутренних дел Польши, и кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет. Я надеюсь, это будущее, которое ожидает эту страну, которая решила пойти против России. Поэтому будем делать свою работу", - сказал Алаудинов.Алаудинов – 17-й человек, которого Польша обложила санкциями после начала российской спецоперации на Украине. В официальном списке, который ведет МВД Польши, говорится, в частности, что Алаудинов является нежелательным лицом на территории Польши, а его активы, если они имеются, подлежат заморозке.В санкционном списке, который впервые был опубликован 26 апреля, изначально было 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе такие известные бизнесмены, как Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Татьяна Бакальчук, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов. В мае в список попал еще один российский бизнесмен, Алексей Белов. В октябре из санкционного списка была исключена компания-производитель салатов MAGA Foods после того, как польские сотрудники выкупили ее у российского акционера.Алаудинов, попавший в польский санкционный список, с 2020 года находится в санкционном списке Великобритании, но не включен в санкционный список Европейского Союза. Сейчас он участвует в боевых действиях в зоне специальной операции.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825586507.html

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

польша

россия

луганская народная республика

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в мире, апты алаудинов, олег дерипаска, михаил фридман, польша, россия, луганская народная республика, мвд польши, санкции в отношении россии