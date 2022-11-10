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В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
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В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине
В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине
Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен, ранее обвинившая российских военных в использовании... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:45
2022-11-10T20:45
в мире
мария захарова
украина
россия
нью-йорк (город)
оон
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен, ранее обвинившая российских военных в использовании виагры для изнасилований мирных жителей на Украине, в разговоре с пранкерами сообщила, что эксперты пока не обнаружили соответствующих доказательств, а сама она проводить расследование не может.Ранее Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она."Как я уже говорила, моя роль не в том, чтобы проводить расследования. Роль моего офиса заключается в другом. У меня есть полномочия по защите интересов в целях обеспечения стратегического руководства в рамках реализации профилактических мер и мер реагирования", - сказал Паттен в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за украинского депутата Александра Мережко. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube."Но когда я взаимодействовала со СМИ после возвращения из Киева в мае, я упомянула о том, что получила сообщения от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой, об удержании женщин и девочек в подвалах зданий в Мариуполе, групповых изнасилованиях в течение нескольких дней, о том, что российских солдат снабжают "Виагрой" и другими препаратами", - добавила она.На уточняющий вопрос, проводились ли какие-то расследования по этой теме, Паттен ответила, что проводить расследования - это не её работа."У меня нет таких полномочий. Я сижу в Нью-Йорке, в офисе в Нью-Йорке, и у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и Международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре. Но существуют ограничения в доступе, есть ограничения в плане обеспечения безопасности. Есть множество случаев, по которым производится проверка", - заявила она.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, это классическое "хайли лайкли", но в этот раз на уровне извращённой фантазии.
https://ria.ru/20220606/nasilie-1793435496.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, нью-йорк (город), оон
В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Нью-Йорк (город), ООН
20:45 10.11.2022
 
В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине

Паттен: эксперты ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен, ранее обвинившая российских военных в использовании виагры для изнасилований мирных жителей на Украине, в разговоре с пранкерами сообщила, что эксперты пока не обнаружили соответствующих доказательств, а сама она проводить расследование не может.
Ранее Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она.
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"Как я уже говорила, моя роль не в том, чтобы проводить расследования. Роль моего офиса заключается в другом. У меня есть полномочия по защите интересов в целях обеспечения стратегического руководства в рамках реализации профилактических мер и мер реагирования", - сказал Паттен в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за украинского депутата Александра Мережко. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube.
"Но когда я взаимодействовала со СМИ после возвращения из Киева в мае, я упомянула о том, что получила сообщения от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой, об удержании женщин и девочек в подвалах зданий в Мариуполе, групповых изнасилованиях в течение нескольких дней, о том, что российских солдат снабжают "Виагрой" и другими препаратами", - добавила она.
На уточняющий вопрос, проводились ли какие-то расследования по этой теме, Паттен ответила, что проводить расследования - это не её работа.
"У меня нет таких полномочий. Я сижу в Нью-Йорке, в офисе в Нью-Йорке, и у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и Международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре. Но существуют ограничения в доступе, есть ограничения в плане обеспечения безопасности. Есть множество случаев, по которым производится проверка", - заявила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, это классическое "хайли лайкли", но в этот раз на уровне извращённой фантазии.
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