В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине
Паттен: эксперты ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине
Флаг ООН . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен, ранее обвинившая российских военных в использовании виагры для изнасилований мирных жителей на Украине, в разговоре с пранкерами сообщила, что эксперты пока не обнаружили соответствующих доказательств, а сама она проводить расследование не может.
Ранее Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Само насилие используется Россией как часть военной стратегии, считает она.
"Как я уже говорила, моя роль не в том, чтобы проводить расследования. Роль моего офиса заключается в другом. У меня есть полномочия по защите интересов в целях обеспечения стратегического руководства в рамках реализации профилактических мер и мер реагирования", - сказал Паттен в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за украинского депутата Александра Мережко. Запись их диалога выложена в аккаунте пранкеров в Rutube.
"Но когда я взаимодействовала со СМИ после возвращения из Киева в мае, я упомянула о том, что получила сообщения от потерпевших и медицинских служб, работающих на передовой, об удержании женщин и девочек в подвалах зданий в Мариуполе, групповых изнасилованиях в течение нескольких дней, о том, что российских солдат снабжают "Виагрой" и другими препаратами", - добавила она.
На уточняющий вопрос, проводились ли какие-то расследования по этой теме, Паттен ответила, что проводить расследования - это не её работа.
"У меня нет таких полномочий. Я сижу в Нью-Йорке, в офисе в Нью-Йорке, и у меня есть полномочия по защите интересов. Расследование продолжает проводиться группой по наблюдению за соблюдением прав человека и Международной комиссией по расследованию. В их отчете пока ничего нет о виагре. Но существуют ограничения в доступе, есть ограничения в плане обеспечения безопасности. Есть множество случаев, по которым производится проверка", - заявила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, это классическое "хайли лайкли", но в этот раз на уровне извращённой фантазии.