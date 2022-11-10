https://ria.ru/20221110/vatikan-1830480732.html

Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы

Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы - РИА Новости, 10.11.2022

Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы

Папа Римский Франциск считает, что Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:26

2022-11-10T13:26

2022-11-10T13:26

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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россия

европа

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции должны быть переговоры по прекращению огня и обмен пленными, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов по итогам обсуждения темы с понтификом в четверг вечером."Его видение следующее: он считает, что только прекращение огня и обмен пленными является достаточной целью. Для него прекращение огня должно быть началом серьезных дискуссий между Россией, Украиной и Европой по совместной интеграции: Россия, Украина и Европа должны создавать общее пространство по примеру Евросоюза", – рассказал Севастьянов.Папа Римский, добавил он, выступает против постройки любых стен: "прежде всего – стены между Европой и Россией"."Россия должна быть интегрирована: если Украина должна быть интегрирована, то и Украина вместе с Россией должна быть интегрирована в это пространство", – заключил глава ВСС, описывая позицию папы.Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.

https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, украина, россия, европа