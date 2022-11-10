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Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы - РИА Новости, 10.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221110/vatikan-1830480732.html
Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы
Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы - РИА Новости, 10.11.2022
Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы
Папа Римский Франциск считает, что Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:26
2022-11-10T13:26
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
украина
россия
европа
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции должны быть переговоры по прекращению огня и обмен пленными, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов по итогам обсуждения темы с понтификом в четверг вечером."Его видение следующее: он считает, что только прекращение огня и обмен пленными является достаточной целью. Для него прекращение огня должно быть началом серьезных дискуссий между Россией, Украиной и Европой по совместной интеграции: Россия, Украина и Европа должны создавать общее пространство по примеру Евросоюза", – рассказал Севастьянов.Папа Римский, добавил он, выступает против постройки любых стен: "прежде всего – стены между Европой и Россией"."Россия должна быть интегрирована: если Украина должна быть интегрирована, то и Украина вместе с Россией должна быть интегрирована в это пространство", – заключил глава ВСС, описывая позицию папы.Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, украина, россия, европа
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Украина, Россия, Европа
13:26 10.11.2022
 
Папа римский считает прекращение огня условием интеграции России и Европы

ВСС: папа римский считает прекращение огня условием интеграции России, Украины и Европы

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск считает, что Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции должны быть переговоры по прекращению огня и обмен пленными, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов по итогам обсуждения темы с понтификом в четверг вечером.
"Его видение следующее: он считает, что только прекращение огня и обмен пленными является достаточной целью. Для него прекращение огня должно быть началом серьезных дискуссий между Россией, Украиной и Европой по совместной интеграции: Россия, Украина и Европа должны создавать общее пространство по примеру Евросоюза", – рассказал Севастьянов.
Папа Римский, добавил он, выступает против постройки любых стен: "прежде всего – стены между Европой и Россией".
"Россия должна быть интегрирована: если Украина должна быть интегрирована, то и Украина вместе с Россией должна быть интегрирована в это пространство", – заключил глава ВСС, описывая позицию папы.
Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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РелигияВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийУкраинаРоссияЕвропа
 
 
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