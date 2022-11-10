https://ria.ru/20221110/uzbekistan-1830549172.html
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций - РИА Новости, 10.11.2022
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций
МИД Узбекистана опроверг в четверг заявления министерства обороны Украины о поставках в РФ продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:13
2022-11-10T16:13
2022-11-10T16:16
в мире
украина
узбекистан
николай дорошенко
россия
министерство обороны украины
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. МИД Узбекистана опроверг в четверг заявления министерства обороны Украины о поставках в РФ продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Ранее представитель ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции, продавая американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.По данным пресс-службы, в четверг в МИД Узбекистана состоялась встреча с послом Украины в республике Николаем Дорошенко."До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.В ведомстве подчеркнули "недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана".МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию, уточняется в сообщении.В свою очередь украинский посол заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства министерства иностранных дел Украины, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221110/remenyuk-1830539044.html
https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830525248.html
https://ria.ru/20221110/uzbekistan-1830461467.html
украина
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, узбекистан, николай дорошенко, россия, министерство обороны украины, мид украины
В мире, Украина, Узбекистан, Николай Дорошенко, Россия, Министерство обороны Украины, МИД Украины
16:13 10.11.2022 (обновлено: 16:16 10.11.2022)
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций
МИД Узбекистана опроверг информацию о поставках в Россию продукции двойного назначения