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Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций - РИА Новости, 10.11.2022
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Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций - РИА Новости, 10.11.2022
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций
МИД Узбекистана опроверг в четверг заявления министерства обороны Украины о поставках в РФ продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:13
2022-11-10T16:16
в мире
украина
узбекистан
николай дорошенко
россия
министерство обороны украины
мид украины
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ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. МИД Узбекистана опроверг в четверг заявления министерства обороны Украины о поставках в РФ продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Ранее представитель ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции, продавая американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.По данным пресс-службы, в четверг в МИД Узбекистана состоялась встреча с послом Украины в республике Николаем Дорошенко."До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.В ведомстве подчеркнули "недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана".МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию, уточняется в сообщении.В свою очередь украинский посол заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства министерства иностранных дел Украины, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221110/remenyuk-1830539044.html
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в мире, украина, узбекистан, николай дорошенко, россия, министерство обороны украины, мид украины
В мире, Украина, Узбекистан, Николай Дорошенко, Россия, Министерство обороны Украины, МИД Украины
16:13 10.11.2022 (обновлено: 16:16 10.11.2022)
 
Узбекистан опроверг заявления Киева о помощи России в обходе санкций

МИД Узбекистана опроверг информацию о поставках в Россию продукции двойного назначения

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 10 ноя - РИА Новости. МИД Узбекистана опроверг в четверг заявления министерства обороны Украины о поставках в РФ продукции двойного назначения, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее представитель ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции, продавая американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.
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По данным пресс-службы, в четверг в МИД Узбекистана состоялась встреча с послом Украины в республике Николаем Дорошенко.
"До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
В ведомстве подчеркнули "недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана".
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МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию, уточняется в сообщении.
В свою очередь украинский посол заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства министерства иностранных дел Украины, добавили в пресс-службе.
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