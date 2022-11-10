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В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза

В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 10.11.2022

В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза

В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:53

2022-11-10T17:53

2022-11-10T18:47

туризм

туризм

дед мороз

снегурочка

ямал ири

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кострома

салехард

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов, мюзикл и ледовое представление, а также зажжение огней на первой новогодней елке, сообщает фонд "Росконгресс".Среди гостей Деда Мороза будут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, байкальский и алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова и Девица Метелица из Вятских Полян.В полдень на главной сцене у терема Деда Мороза состоится мюзикл, гостям покажут сказку на льду с участием фигуристов, Театра моды и друзей Деда Мороза. Финалом ледового шоу станет зажжение огней на первой новогодней ели.В этом году на праздничные мероприятия приглашены ученики школ из отдалённых сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.

https://ria.ru/20221006/poezd-1822178089.html

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кострома

салехард

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Лана Баева

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