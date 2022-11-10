Рейтинг@Mail.ru
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221110/ustyug-1830569846.html
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза - РИА Новости, 10.11.2022
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза
В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:53
2022-11-10T18:47
туризм
туризм
дед мороз
снегурочка
ямал ири
великий устюг
кострома
салехард
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97810/52/978105239_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d3e0813940fff71a27fd27694b0a6290.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов, мюзикл и ледовое представление, а также зажжение огней на первой новогодней елке, сообщает фонд "Росконгресс".Среди гостей Деда Мороза будут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, байкальский и алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова и Девица Метелица из Вятских Полян.В полдень на главной сцене у терема Деда Мороза состоится мюзикл, гостям покажут сказку на льду с участием фигуристов, Театра моды и друзей Деда Мороза. Финалом ледового шоу станет зажжение огней на первой новогодней ели.В этом году на праздничные мероприятия приглашены ученики школ из отдалённых сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
https://ria.ru/20221006/poezd-1822178089.html
великий устюг
кострома
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97810/52/978105239_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f6d3ebb44ed4a81d160c3688b8d2b730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, дед мороз, снегурочка, ямал ири, великий устюг, кострома, салехард, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Дед Мороз, Снегурочка, Ямал Ири, Великий Устюг, Кострома, Салехард, Новости - Туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные
17:53 10.11.2022 (обновлено: 18:47 10.11.2022)
 
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза

Праздничное шествие и мюзикл пройдут в день рождения Деда Мороза в Великом Устюге

© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов, мюзикл и ледовое представление, а также зажжение огней на первой новогодней елке, сообщает фонд "Росконгресс".
"Традиционно в этот день Дед Мороз ожидает в своих владениях сказочных персонажей из разных регионов – все они уже известили о своем горячем желании непременно посетить праздник дедушки и пройти в торжественном шествии по центральной аллее", – говорится в сообщении.
Среди гостей Деда Мороза будут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, байкальский и алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова и Девица Метелица из Вятских Полян.
В полдень на главной сцене у терема Деда Мороза состоится мюзикл, гостям покажут сказку на льду с участием фигуристов, Театра моды и друзей Деда Мороза. Финалом ледового шоу станет зажжение огней на первой новогодней ели.
В этом году на праздничные мероприятия приглашены ученики школ из отдалённых сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
РЖД представили Поезд Деда Мороза, который отправится в рейс по 100 городам России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:37Вологодская область
РЖД: "Поезд Деда Мороза" посетит сто городов России
 
ТуризмТуризмДед МорозСнегурочкаЯмал ИриВеликий УстюгКостромаСалехардНовости - Туризмтуристыкуда поехатькуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала