17:53 10.11.2022 (обновлено: 18:47 10.11.2022)
В Великом Устюге отпразднуют день рождения Деда Мороза
Праздничное шествие и мюзикл пройдут в день рождения Деда Мороза в Великом Устюге
© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"Празднование Дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
© Фото : предоставлено "Вологодским областным информационным центром"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В день рождения всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге, 18 ноября, состоится торжественное шествие с участием сказочных персонажей из разных регионов, мюзикл и ледовое представление, а также зажжение огней на первой новогодней елке, сообщает фонд "Росконгресс".
"Традиционно в этот день Дед Мороз ожидает в своих владениях сказочных персонажей из разных регионов – все они уже известили о своем горячем желании непременно посетить праздник дедушки и пройти в торжественном шествии по центральной аллее", – говорится в сообщении.
Среди гостей Деда Мороза будут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, байкальский и алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова и Девица Метелица из Вятских Полян.
В полдень на главной сцене у терема Деда Мороза состоится мюзикл, гостям покажут сказку на льду с участием фигуристов, Театра моды и друзей Деда Мороза. Финалом ледового шоу станет зажжение огней на первой новогодней ели.
В этом году на праздничные мероприятия приглашены ученики школ из отдалённых сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.
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