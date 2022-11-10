https://ria.ru/20221110/ustroystvo-1830637495.html

ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств

ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств - РИА Новости, 10.11.2022

ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств

Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:18

2022-11-10T23:18

2022-11-10T23:28

в мире

апты алаудинов

денис пушилин

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населённый пункт Павловка в районе Угледара на 90% освобождена от украинских боевиков."Зачищена, я так понял, Павловка на 90%. Очень аккуратно ребята делают свою работу. Очень много разного характера взрывных устройств, поэтому, чтобы не получить лишние потери, они спокойно зачищают населенный пункт", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20221109/novoaydar-1830188032.html

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в мире, апты алаудинов, денис пушилин, киев, луганская народная республика, донецкая народная республика