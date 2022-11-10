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ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств - РИА Новости, 10.11.2022
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ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств
Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:18
2022-11-10T23:28
в мире
апты алаудинов
денис пушилин
киев
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населённый пункт Павловка в районе Угледара на 90% освобождена от украинских боевиков."Зачищена, я так понял, Павловка на 90%. Очень аккуратно ребята делают свою работу. Очень много разного характера взрывных устройств, поэтому, чтобы не получить лишние потери, они спокойно зачищают населенный пункт", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20221109/novoaydar-1830188032.html
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в мире, апты алаудинов, денис пушилин, киев, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Апты Алаудинов, Денис Пушилин, Киев, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
23:18 10.11.2022 (обновлено: 23:28 10.11.2022)
 
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств

Командир Алаудинов: войска Киева оставили в Павловке большое количество взрывных устройств

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПротивотанковая мина, установленная ВСУ
Противотанковая мина, установленная ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противотанковая мина, установленная ВСУ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населённый пункт Павловка в районе Угледара на 90% освобождена от украинских боевиков.
"Зачищена, я так понял, Павловка на 90%. Очень аккуратно ребята делают свою работу. Очень много разного характера взрывных устройств, поэтому, чтобы не получить лишние потери, они спокойно зачищают населенный пункт", - сказал Алаудинов.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:29Специальная военная операция на Украине
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В миреАпты АлаудиновДенис ПушилинКиевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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