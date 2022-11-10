https://ria.ru/20221110/ustroystvo-1830637495.html
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств - РИА Новости, 10.11.2022
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств
Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:18
2022-11-10T23:18
2022-11-10T23:28
в мире
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска оставили в Павловке большое количество взрывных устройств, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населённый пункт Павловка в районе Угледара на 90% освобождена от украинских боевиков."Зачищена, я так понял, Павловка на 90%. Очень аккуратно ребята делают свою работу. Очень много разного характера взрывных устройств, поэтому, чтобы не получить лишние потери, они спокойно зачищают населенный пункт", - сказал Алаудинов.
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в мире, апты алаудинов, денис пушилин, киев, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Апты Алаудинов, Денис Пушилин, Киев, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
23:18 10.11.2022 (обновлено: 23:28 10.11.2022)
ВСУ оставили в Павловке большое количество взрывных устройств
Командир Алаудинов: войска Киева оставили в Павловке большое количество взрывных устройств