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Малый бизнес получил доступ к 1500 пакетам комплексных услуг на МСП.РФ
Малый бизнес получил доступ к 1500 пакетам комплексных услуг на МСП.РФ - РИА Новости, 10.11.2022
Малый бизнес получил доступ к 1500 пакетам комплексных услуг на МСП.РФ
Количество пакетов комплексных услуг для предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ достигло 1,5 тысяч, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:07
2022-11-10T16:07
2022-11-10T16:07
корпорация мсп
александр исаевич
россия
андрей белоусов
технологии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Количество пакетов комплексных услуг для предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ достигло 1,5 тысяч, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся разработчиком и оператором платформы.Так, разработчики расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса". Теперь предприятия могут выбрать комплексные услуги для развития и подать онлайн-заявку на их получение сразу после прохождения диагностики бизнеса, говорится в сообщении."Комплексные услуги предназначены для предпринимателей, которым нужна помощь в развитии их бизнеса. Они будут полезны для компаний на любом отрезке жизненного цикла, будь то запуск бизнеса, период его роста или зрелости, этап трансформации или масштабирования. В зависимости от этапа, на котором находится бизнес, будет сформирован и предложен пакет комплексных услуг для конкретной компании", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Пакеты услуг могут включать: содействие в продвижении и развитии продуктов, проведение аудита, разработку бизнес-планов и инвестпроектов, предоставление инженерно-технологических услуг, создание и доработку сайтов компаний, онлайн-продвижение, оказание маркетинговых услуг, участие в различных акселерационных программах и т.д.Услуги доступны в 85 регионах страны, в каждом из которых сформирован свой набор. Выбрать один или сразу несколько наборов услуг для своего бизнеса предприниматель может в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ. Ответ на запрос пользователя придет в личный кабинет в течение нескольких дней, уточняют в КМСП.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов, а также несколько сотен региональных мер поддержки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, россия, андрей белоусов, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости компаний - экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Андрей Белоусов, Технологии, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Количество пакетов комплексных услуг для предпринимателей на Цифровой платформе МСП.РФ достигло 1,5 тысяч, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся разработчиком и оператором платформы.
Так, разработчики расширили функционал сервиса "Расчет рейтинга бизнеса". Теперь предприятия могут выбрать комплексные услуги для развития и подать онлайн-заявку на их получение сразу после прохождения диагностики бизнеса, говорится в сообщении.
"Комплексные услуги предназначены для предпринимателей, которым нужна помощь в развитии их бизнеса. Они будут полезны для компаний на любом отрезке жизненного цикла, будь то запуск бизнеса, период его роста или зрелости, этап трансформации или масштабирования. В зависимости от этапа, на котором находится бизнес, будет сформирован и предложен пакет комплексных услуг для конкретной компании", — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
Пакеты услуг могут включать: содействие в продвижении и развитии продуктов, проведение аудита, разработку бизнес-планов и инвестпроектов, предоставление инженерно-технологических услуг, создание и доработку сайтов компаний, онлайн-продвижение, оказание маркетинговых услуг, участие в различных акселерационных программах и т.д.
Услуги доступны в 85 регионах страны, в каждом из которых сформирован свой набор. Выбрать один или сразу несколько наборов услуг для своего бизнеса предприниматель может в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ. Ответ на запрос пользователя придет в личный кабинет в течение нескольких дней, уточняют в КМСП.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития
России при участии бизнеса. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов
. В настоящее время пользователям во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов, а также несколько сотен региональных мер поддержки.