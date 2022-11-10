https://ria.ru/20221110/uroven-1830632594.html
Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО
Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО
Владимир Зеленский утверждает, что силы Украины находятся на том же уровне, что и в странах-членах НАТО, поэтому он считает честным намерение Киева вступить в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:22
2022-11-10T22:22
2022-11-10T22:22
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что силы Украины находятся на том же уровне, что и в странах-членах НАТО, поэтому он считает честным намерение Киева вступить в альянс."Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО. И думаю, было бы честно, если бы мы были в том же кругу безопасности и в том же альянсе по безопасности... если этот путь займет дольше, чем мы можем себе позволить, тогда на этом пути нам необходимы гарантии безопасности, чтобы у нас была возможность достичь членства в НАТО. Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.Он также добавил, что общественность в странах-членах НАТО поддерживает Украину, однако ряд лидеров этих стран все еще не выступают за вступление Киева в альянс.
https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, НАТО
Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО
Президент Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран-членов НАТО