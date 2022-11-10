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Украина расплатится за западные кредиты своей землей, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2022
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Украина расплатится за западные кредиты своей землей, заявил эксперт
Украина расплатится за западные кредиты своей землей, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2022
Украина расплатится за западные кредиты своей землей, заявил эксперт
Украина уже не в состоянии существовать без западных кредитов, но выплатить их деньгами Киев не сможет, расплачиваться за все придется украинской землей,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:23
2022-11-10T18:24
андрей суздальцев
киев
украина
высшая школа экономики (вшэ)
еврокомиссия
валдис домбровскис
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украина уже не в состоянии существовать без западных кредитов, но выплатить их деньгами Киев не сможет, расплачиваться за все придется украинской землей, собственной территорией, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.В среду исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет."Украина не в состоянии прожить сегодня и дня без западной помощи. Ведь государственная казна пуста, ее давно разграбили. Экономика летит в тартарары. Более-менее работают в стране пищевая промышленность и транспорт. Армия съедает ежемесячно почти годовой бюджет", - сказал он."Пенсии, выплаты бюджетникам – все идет за счет средств, выделяемых Западом", - добавил он.По мнению эксперта, расплатиться со своими западными кредиторами деньгами власти Киева не смогут. "Долговая яма, в которую они сейчас летят, поистине бездонна. Расплачиваться за все им придется украинской землей, собственной территорией", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.На вопрос, разве Запад не может долги Украине списать, Суздальцев ответил: "Киев мечтает о списании западных кредитов, но это вряд ли когда-то произойдет".
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андрей суздальцев, киев, украина, высшая школа экономики (вшэ), еврокомиссия, валдис домбровскис
Андрей Суздальцев, Киев, Украина, Высшая школа экономики (ВШЭ), Еврокомиссия, Валдис Домбровскис
18:23 10.11.2022 (обновлено: 18:24 10.11.2022)
 
Украина расплатится за западные кредиты своей землей, заявил эксперт

Доцент Суздальцев: Украине придется расплачиваться за западные кредиты собственной землей

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Украина уже не в состоянии существовать без западных кредитов, но выплатить их деньгами Киев не сможет, расплачиваться за все придется украинской землей, собственной территорией, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В среду исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет.
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"Украина не в состоянии прожить сегодня и дня без западной помощи. Ведь государственная казна пуста, ее давно разграбили. Экономика летит в тартарары. Более-менее работают в стране пищевая промышленность и транспорт. Армия съедает ежемесячно почти годовой бюджет", - сказал он.
"Пенсии, выплаты бюджетникам – все идет за счет средств, выделяемых Западом", - добавил он.
По мнению эксперта, расплатиться со своими западными кредиторами деньгами власти Киева не смогут. "Долговая яма, в которую они сейчас летят, поистине бездонна. Расплачиваться за все им придется украинской землей, собственной территорией", - подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
На вопрос, разве Запад не может долги Украине списать, Суздальцев ответил: "Киев мечтает о списании западных кредитов, но это вряд ли когда-то произойдет".
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