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Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html
Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации
Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации - РИА Новости, 10.11.2022
Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что считает события на Украине результатом провокаций, и призвал Москву и Киев к переговорам. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:10
2022-11-10T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
республика конго
жан-клод гакоссо
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что считает события на Украине результатом провокаций, и призвал Москву и Киев к переговорам."Вы знаете, что мир знает, что события на Украине были результатом провокации, все это знают, в том числе американцы", - отметил он.Согласно министру, он придерживается принципов переговоров и решения проблем дипломатическим путем.В начале октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
украина
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в мире, украина, россия, республика конго, жан-клод гакоссо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Республика Конго, Жан-Клод Гакоссо
15:10 10.11.2022
 
Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации

Глава МИД Конго Гакоссо: мир знает, что события на Украине были результатом провокации

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что считает события на Украине результатом провокаций, и призвал Москву и Киев к переговорам.
"Вы знаете, что мир знает, что события на Украине были результатом провокации, все это знают, в том числе американцы", - отметил он.
Согласно министру, он придерживается принципов переговоров и решения проблем дипломатическим путем.
"Речь идет о братских народах с общей историей... Поэтому нужно вести переговоры", - добавил он, говоря о русских и украинцах.
В начале октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРеспублика КонгоЖан-Клод Гакоссо
 
 
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