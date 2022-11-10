https://ria.ru/20221110/ukraina-1830523247.html

Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации

Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации - РИА Новости, 10.11.2022

Глава МИД Конго назвал события на Украине результатом провокации

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что считает события на Украине результатом провокаций, и призвал Москву и Киев к переговорам. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:10

2022-11-10T15:10

2022-11-10T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

республика конго

жан-клод гакоссо

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо в интервью РИА Новости заявил, что считает события на Украине результатом провокаций, и призвал Москву и Киев к переговорам."Вы знаете, что мир знает, что события на Украине были результатом провокации, все это знают, в том числе американцы", - отметил он.Согласно министру, он придерживается принципов переговоров и решения проблем дипломатическим путем.В начале октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странами Африки. При этом должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

украина

россия

республика конго

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, республика конго, жан-клод гакоссо