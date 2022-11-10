https://ria.ru/20221110/ukraina-1830518536.html

Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ

Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2022

Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ

Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет расти, потому что... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:59

2022-11-10T14:59

2022-11-10T15:23

в мире

алексей резников

джо байден

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министерство обороны украины

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет расти, потому что помощь Украине в интересах США.По словам Резникова, "большинство американцев" поддерживают Украину и понимают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру"."По этой причине поддержка Украины на всем пути вплоть до победы в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет расти", - заявил Резников изданию Newsweek.Он также сообщил, что несколько раз встречался с членами конгресса США, и думает, что помощь Украине будет по-прежнему иметь двухпартийную поддержку.Представители Республиканской партии неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.По итогам текущих выборов в конгресс определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.Ранее Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.

https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html

https://ria.ru/20221110/podderzhka-1830385543.html

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