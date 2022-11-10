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Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2022
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Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ
Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2022
Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ
Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет расти, потому что... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:59
2022-11-10T15:23
в мире
алексей резников
джо байден
кевин маккарти
украина
сша
киев
министерство обороны украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет расти, потому что помощь Украине в интересах США.По словам Резникова, "большинство американцев" поддерживают Украину и понимают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру"."По этой причине поддержка Украины на всем пути вплоть до победы в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет расти", - заявил Резников изданию Newsweek.Он также сообщил, что несколько раз встречался с членами конгресса США, и думает, что помощь Украине будет по-прежнему иметь двухпартийную поддержку.Представители Республиканской партии неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.По итогам текущих выборов в конгресс определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.Ранее Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830452534.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html
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в мире, алексей резников, джо байден, кевин маккарти, украина, сша, киев, министерство обороны украины, конгресс сша, выборы в конгресс сша
В мире, Алексей Резников, Джо Байден, Кевин Маккарти, Украина, США, Киев, Министерство обороны Украины, Конгресс США, Выборы в Конгресс США
14:59 10.11.2022 (обновлено: 15:23 10.11.2022)
 
Помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти, сообщили СМИ

Newsweek: американская помощь Киеву в интересах США, поэтому она будет расти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников полагает, что американская поддержка Киеву либо останется на прежнем уровне, либо и вовсе будет расти, потому что помощь Украине в интересах США.
По словам Резникова, "большинство американцев" поддерживают Украину и понимают, что "важно быть на стороне Киева в борьбе против угрозы всему миру".
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"По этой причине поддержка Украины на всем пути вплоть до победы в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет расти", - заявил Резников изданию Newsweek.
Он также сообщил, что несколько раз встречался с членами конгресса США, и думает, что помощь Украине будет по-прежнему иметь двухпартийную поддержку.
Представители Республиканской партии неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов помощи Украине, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.
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По итогам текущих выборов в конгресс определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.
Ранее Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
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В миреАлексей РезниковДжо БайденКевин МаккартиУкраинаСШАКиевМинистерство обороны УкраиныКонгресс СШАВыборы в Конгресс США
 
 
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