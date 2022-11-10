https://ria.ru/20221110/ukraina-1830484976.html
ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 10.11.2022
ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:34
2022-11-10T13:34
2022-11-10T13:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке.Также "перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области". Та же участь постигла три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области, 9 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20221108/samolet-1829942631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:34 10.11.2022 (обновлено: 13:43 10.11.2022)
ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8
Минобороны: ВС России сбили украинские самолет Су-25, вертолет Ми-8 и девять дронов