https://ria.ru/20221110/ukraina-1830484976.html

ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8

ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 10.11.2022

ВС России сбили украинские Су-25 и Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:34

2022-11-10T13:34

2022-11-10T13:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

су-25

ми-8 амтш

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cc54fdd59ce5b6667f51491c065478a.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке.Также "перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области". Та же участь постигла три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области, 9 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20221108/samolet-1829942631.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, су-25, ми-8 амтш, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр