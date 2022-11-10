https://ria.ru/20221110/ukraina-1830438505.html

В офисе Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

В офисе Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров - РИА Новости, 10.11.2022

В офисе Зеленского начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной, заявил советник главы офиса... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:44

2022-11-10T11:44

2022-11-10T15:36

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РИМ, 10 ноя — РИА Новости. Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях", — указал он в интервью, которое в четверг опубликовала итальянская газета Corriere della Sera."Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает", — заметил в этой связи Подоляк.По его словам, США не оказывают давления на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами. "Американцы не осуществляют давления на нас. Что касается двусторонних контактов между Вашингтоном и Москвой — не мне их комментировать", — заявил советник."Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всем", — сказал Подоляк. При этом он отметил, что решение о поддержке Киева исходит со стороны как демократов, так и республиканцев.В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По словам президента Украины, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю.

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830376612.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830414327.html

https://ria.ru/20221110/kashin-1830425145.html

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