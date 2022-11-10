https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html

Италия прекратила поставки оружия Украине

Италия прекратила поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022

Италия прекратила поставки оружия Украине

Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:40

2022-11-10T10:40

2022-11-10T12:24

в мире

гуидо крозетто

сергей лавров

владимир путин

россия

италия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_59e345760f27ad501083698e41ae6f40.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто.Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте."У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках", — указал глава оборонного ведомства.При этом он не исключил, что власти могут пересмотреть подход.Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.О том, что Италия в середине ноября может принять новый декрет о военной помощи Украине, писала газета la Repubblica. Затем Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Рим заморозил шестой пакет помощи. Агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило на этой неделе, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T производства Франции и Италии, итальянские ракеты Aspide, а также переносные комплексы Stinger.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

https://ria.ru/20221110/bespilotniki-1830389602.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830406390.html

россия

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, гуидо крозетто, сергей лавров, владимир путин, россия, италия, украина, нато, санкции в отношении россии