Рейтинг@Mail.ru
Италия прекратила поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
Италия прекратила поставки оружия Украине
Италия прекратила поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Италия прекратила поставки оружия Украине
Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:40
2022-11-10T12:24
в мире
гуидо крозетто
сергей лавров
владимир путин
россия
италия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_59e345760f27ad501083698e41ae6f40.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто.Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте."У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках", — указал глава оборонного ведомства.При этом он не исключил, что власти могут пересмотреть подход.Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.О том, что Италия в середине ноября может принять новый декрет о военной помощи Украине, писала газета la Repubblica. Затем Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Рим заморозил шестой пакет помощи. Агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило на этой неделе, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T производства Франции и Италии, итальянские ракеты Aspide, а также переносные комплексы Stinger.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20221110/bespilotniki-1830389602.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830406390.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_27:0:880:640_1920x0_80_0_0_4b95f21fa5c6b6d2f36140bbc088e048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуидо крозетто, сергей лавров, владимир путин, россия, италия, украина, нато, санкции в отношении россии
В мире, Гуидо Крозетто, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Италия, Украина, НАТО, Санкции в отношении России
10:40 10.11.2022 (обновлено: 12:24 10.11.2022)
 
Италия прекратила поставки оружия Украине

Il Messaggero: глава Минобороны Италии Крозетто заявил об остановке поставок оружия Киеву

CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины / Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто.

"Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева. — Прим. ред.) и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством", — сказал он.

Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте.
"У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках", — указал глава оборонного ведомства.
При этом он не исключил, что власти могут пересмотреть подход.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
04:40
СМИ: США не дали Киеву беспилотники Gray Eagle из страха обострить конфликт
Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.
"Я говорил о необходимости диалога между сторонами с самого начала конфликта. Нужно остановить боевые действия, сесть за стол переговоров и добиться мира", — заключил министр.
О том, что Италия в середине ноября может принять новый декрет о военной помощи Украине, писала газета la Repubblica. Затем Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Рим заморозил шестой пакет помощи. Агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило на этой неделе, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T производства Франции и Италии, итальянские ракеты Aspide, а также переносные комплексы Stinger.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
Шон Пенн привез Зеленскому статуэтку премии Оскар
09:17
Новое видео Зеленского взбесило турок
 
В миреГуидо КрозеттоСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияИталияУкраинаНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала