https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
Италия прекратила поставки оружия Украине
Италия прекратила поставки оружия Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Италия прекратила поставки оружия Украине
Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:40
2022-11-10T10:40
2022-11-10T12:24
в мире
гуидо крозетто
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нато
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Гуидо Крозетто.Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте."У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках", — указал глава оборонного ведомства.При этом он не исключил, что власти могут пересмотреть подход.Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.О том, что Италия в середине ноября может принять новый декрет о военной помощи Украине, писала газета la Repubblica. Затем Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Рим заморозил шестой пакет помощи. Агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило на этой неделе, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T производства Франции и Италии, итальянские ракеты Aspide, а также переносные комплексы Stinger.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуидо крозетто, сергей лавров, владимир путин, россия, италия, украина, нато, санкции в отношении россии
В мире, Гуидо Крозетто, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Италия, Украина, НАТО, Санкции в отношении России
10:40 10.11.2022 (обновлено: 12:24 10.11.2022)
Италия прекратила поставки оружия Украине
Il Messaggero: глава Минобороны Италии Крозетто заявил об остановке поставок оружия Киеву
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Италия не готовит новые поставки вооружений для Украины, заявил в интервью газете Il Messaggero
министр обороны Гуидо Крозетто.
"Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева. — Прим. ред.) и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством", — сказал он.
Крозетто напомнил, что военную помощь оказывают в рамках резолюции, одобренной большинством в парламенте.
"У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках", — указал глава оборонного ведомства.
При этом он не исключил, что власти могут пересмотреть подход.
Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.
"Я говорил о необходимости диалога между сторонами с самого начала конфликта. Нужно остановить боевые действия, сесть за стол переговоров и добиться мира", — заключил министр.
О том, что Италия в середине ноября может принять новый декрет о военной помощи Украине, писала газета la Repubblica. Затем Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Рим заморозил шестой пакет помощи. Агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции сообщило на этой неделе, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК средней дальности SAMP/T производства Франции и Италии, итальянские ракеты Aspide, а также переносные комплексы Stinger.
Россия
направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров
, эти грузы становятся законной целью для ВКС
России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса
, которые, как подчеркнул Владимир Путин
, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.