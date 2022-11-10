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Новое видео Зеленского взбесило турок - РИА Новости, 10.11.2022
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Новое видео Зеленского взбесило турок
Новое видео Зеленского взбесило турок - РИА Новости, 10.11.2022
Новое видео Зеленского взбесило турок
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:17
2022-11-10T10:41
в мире
владимир зеленский
шон пенн
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".Многие посчитали этот поступок неуместным в нынешних условиях."Жалкие попытки Зеленского играть президента Украины не заслуживают "Оскара", — написал один из пользователей."Если Голливуд поддерживает его, значит, он их человек. Очевидно же, что Зеленский работает на США и Великобританию", — поделился мнением другой."Интересно, как эта награда может помочь в урегулировании ситуации? Столько бесполезных трюков", — констатировал еще один читатель."Оскар не поможет Зеленскому победить Россию. Россия не сдается", — отметил пятый комментатор.Шон Пенн побывал к Киеве в начале этой недели. Это не первый его визит на Украину с конца февраля: он трижды ездил в Киев и дважды встречался с Зеленским.В начале сентября американскому актеру официально запретили въезжать в Россию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, голливуд, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Шон Пенн, Владимир Путин, Голливуд, Россия, Украина
09:17 10.11.2022 (обновлено: 10:41 10.11.2022)
 
Новое видео Зеленского взбесило турок

Читатели турецкой Haber 7 жестко раскритиковали видео Зеленского с "Оскаром"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали видео, на котором американский актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".
Многие посчитали этот поступок неуместным в нынешних условиях.
"Жалкие попытки Зеленского играть президента Украины не заслуживают "Оскара", — написал один из пользователей.
"Если Голливуд поддерживает его, значит, он их человек. Очевидно же, что Зеленский работает на США и Великобританию", — поделился мнением другой.
"Интересно, как эта награда может помочь в урегулировании ситуации? Столько бесполезных трюков", — констатировал еще один читатель.
"Они пытаются превратить войну в зрелищный боевик. Это ужасно", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Оскар не поможет Зеленскому победить Россию. Россия не сдается", — отметил пятый комментатор.
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Шон Пенн побывал к Киеве в начале этой недели. Это не первый его визит на Украину с конца февраля: он трижды ездил в Киев и дважды встречался с Зеленским.
В начале сентября американскому актеру официально запретили въезжать в Россию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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