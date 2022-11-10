https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html
Экс-сенатор США заявил о возможном пути достижения мира на Украине
Экс-сенатор США заявил о возможном пути достижения мира на Украине - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-сенатор США заявил о возможном пути достижения мира на Украине
Идеальным примером мира на Украине мог бы послужить пример Австрии, которая была демилитаризована во время холодной войны по взаимному соглашению между СССР,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:32
2022-11-10T08:32
2022-11-10T08:37
в мире
ричард блэк
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Идеальным примером мира на Украине мог бы послужить пример Австрии, которая была демилитаризована во время холодной войны по взаимному соглашению между СССР, США, Великобританией и Францией, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Идеальным примером мира на Украине могло бы стать то же, что было сделано во время холодной войны, когда было соглашение между Советским Союзом и союзными силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции - они все договорились демилитаризовать Австрию", - сообщил он.Блэк отметил, что в 1955 году была достигнута договоренность о выводе иностранных войск с территории Австрии, взамен на что страна вносила изменение в конституцию, навсегда приняв нейтральный статус и установив запрет на размещение у себя иностранных военных.Блэк также добавил, что хотел бы видеть от европейцев более сильной самостоятельной позиции по отношению к Украине.
https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html
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в мире, ричард блэк, украина, австрия, великобритания, сша
В мире, Ричард Блэк, Украина, Австрия, Великобритания, США
08:32 10.11.2022 (обновлено: 08:37 10.11.2022)
Экс-сенатор США заявил о возможном пути достижения мира на Украине
Экс-сенатор США Блэк: мира на Украине можно достичь демилитаризацией по примеру Австрии