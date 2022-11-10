https://ria.ru/20221110/ukraina-1830385796.html
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:03
2022-11-10T02:03
2022-11-10T02:03
в мире
владимир путин
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер Владимир Путин не приедет на форум.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября.
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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Большая двадцатка, Саммит G20
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины
Байден заявил, что на саммите G20 на Бали планирует обсудить ситуацию вокруг Украины