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Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:03
2022-11-10T02:03
в мире
владимир путин
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер Владимир Путин не приедет на форум.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября.
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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, Большая двадцатка, Саммит G20
02:03 10.11.2022
 
Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины

Байден заявил, что на саммите G20 на Бали планирует обсудить ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер Владимир Путин не приедет на форум.
"Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
01:15
Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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