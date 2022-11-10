https://ria.ru/20221110/ukraina-1830385796.html

Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины

Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил, что на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:03

2022-11-10T02:03

2022-11-10T02:03

в мире

владимир путин

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем саммите G20 планирует обсудить ситуацию вокруг Украины и в курсе информации о том, что российский лидер Владимир Путин не приедет на форум.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830383450.html

украина

россия

сша

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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, большая двадцатка, саммит g20