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Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш
Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш
Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым не развязывать третью мировую войну. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:15
2022-11-10T08:29
в мире
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым не развязывать третью мировую войну.Байден добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь (в конфликт. — Прим. ред.)".Американский лидер также заявил, что Украине не передают ракеты дальнего радиуса и не ожидают, что Киев будет обстреливать российские территории."Мы предоставили им разумные возможности защищать себя. Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет — дальностью более 600 миль (около 965 километров. — Прим. ред.) и дальностью около 160 миль (257 километров. — Прим. ред.), мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории", — сказал он.При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду вновь заявила, что Москва открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.
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в мире, джо байден, украина, сша
В мире, Джо Байден, Украина, США
01:15 10.11.2022 (обновлено: 08:29 10.11.2022)
 
Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш

Президент Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине и не развяжут войну

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым не развязывать третью мировую войну.

"К слову, мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность. — Прим. ред.) воздушного пространства над Украиной. Однако, нет, мы не собираемся этого делать", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Байден добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь (в конфликт. — Прим. ред.)".
Американский лидер также заявил, что Украине не передают ракеты дальнего радиуса и не ожидают, что Киев будет обстреливать российские территории.

"Мы предоставили им разумные возможности защищать себя. Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет — дальностью более 600 миль (около 965 километров. — Прим. ред.) и дальностью около 160 миль (257 километров. — Прим. ред.), мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории", — сказал он.
При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду вновь заявила, что Москва открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
01:10
Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией
 
В миреДжо БайденУкраинаСША
 
 
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