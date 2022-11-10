https://ria.ru/20221110/ukraina-1830383450.html

Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш

Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш

Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым не развязывать третью мировую войну. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T01:15

2022-11-10T01:15

2022-11-10T08:29

в мире

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым не развязывать третью мировую войну.Байден добавил, что США не намерены "вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь (в конфликт. — Прим. ред.)".Американский лидер также заявил, что Украине не передают ракеты дальнего радиуса и не ожидают, что Киев будет обстреливать российские территории."Мы предоставили им разумные возможности защищать себя. Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет — дальностью более 600 миль (около 965 километров. — Прим. ред.) и дальностью около 160 миль (257 километров. — Прим. ред.), мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории", — сказал он.При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, продолжают накачивать Украину вооружением. Москва не раз заявляла, что эти поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду вновь заявила, что Москва открыта к переговорам с украинской стороной, готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.

https://ria.ru/20221110/kompromiss-1830382753.html

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в мире, джо байден, украина, сша