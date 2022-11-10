Молдавская полиция приступила к тактическим учениям с бронетехникой
В Молдавии спецназ Fulger начал тактические учения с использованием бронетехники
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Полицейские Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полицейский спецназ Fulger ("Молния") начал в четверг на севере Молдавии тактические учения с использованием бронетехники, сообщает генеральный инспекторат полиции МВД.
В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся периодически "в целях поддержания высокого уровня готовности к быстрому реагированию".
"Учения являются частью плана действий учреждения с особым статусом. Призываем граждан сохранять спокойствие", - говорится в сообщении генерального инспектората.
Ранее на окраине молдавского села Наславча, расположенного на севере страны на границе с Украиной, упали обломки ракеты. В СМИ появилась версия, что она была сбита украинскими ПВО. На место происшествия выехали специальные службы, власти республики предположили, что речь идет о якобы российской ракете, но не было предоставлены доказательства данной версии. Тем не менее МИД Молдавии принял решение выслать российского дипломата. Минобороны Молдавии заявило, что не было зафиксировано нарушений воздушного пространства республики.
Летом спецназ молдавской полиции провел учения в Гагаузской автономии, где прошли антиправительственные митинги. Многие политики и общественники расценили действие полиции, как давление на жителей региона, которых хотят запугать. После протестов президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе.