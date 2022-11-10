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Япония и США начали крупные совместные учения - РИА Новости, 10.11.2022
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Япония и США начали крупные совместные учения
Япония и США начали крупные совместные учения - РИА Новости, 10.11.2022
Япония и США начали крупные совместные учения
Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:33
2022-11-10T05:33
в мире
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.Согласно данным японского минобороны, от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны. От американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.Кроме этого, в маневрах будут задействованы 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, а также 250 самолетов сил самообороны Японии и 120 воздушных судов ВС США, в том числе конвертоплан Osprey.В ходе учений, сценарий которых предполагает отработку защиты отдаленных островов Токуносима в префектуре Кагосима, к американским и японским военным также присоединятся в общей сложности четыре корабля и два самолета вооруженных сил Австралии, Канады и Великобритании. Учения продлятся до 19 ноября."Нынешние практические учения стали 16-ми по счету. На них приглашены наблюдатели из Австралии, Канады, Франции, Индии, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Кореи, Великобритании и НАТО", - отмечается в релизе японского объединенного командования.
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в мире, япония, сша, австралия, вооруженные силы сша, нато
В мире, Япония, США, Австралия, Вооруженные силы США, НАТО
05:33 10.11.2022
 
Япония и США начали крупные совместные учения

Силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.
"Мы не только будем повышать наши совместные возможности действий в любой из сфер, но и будем укреплять наше партнерство и дружбу. Мы не только работаем вместе. Общества, где мы тренируемся, – это те общества, где мы и живем. Мы не только военные партнеры, мы еще и друзья и соседи", - говорится в записи, обнародованной американским командованием в Японии по случаю начала учений.
Согласно данным японского минобороны, от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны. От американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.
Кроме этого, в маневрах будут задействованы 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, а также 250 самолетов сил самообороны Японии и 120 воздушных судов ВС США, в том числе конвертоплан Osprey.
В ходе учений, сценарий которых предполагает отработку защиты отдаленных островов Токуносима в префектуре Кагосима, к американским и японским военным также присоединятся в общей сложности четыре корабля и два самолета вооруженных сил Австралии, Канады и Великобритании. Учения продлятся до 19 ноября.
"Нынешние практические учения стали 16-ми по счету. На них приглашены наблюдатели из Австралии, Канады, Франции, Индии, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Кореи, Великобритании и НАТО", - отмечается в релизе японского объединенного командования.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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