https://ria.ru/20221110/ucheniya-1830390746.html

Япония и США начали крупные совместные учения

Япония и США начали крупные совместные учения - РИА Новости, 10.11.2022

Япония и США начали крупные совместные учения

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T05:33

2022-11-10T05:33

2022-11-10T05:33

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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага.Согласно данным японского минобороны, от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны. От американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.Кроме этого, в маневрах будут задействованы 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, а также 250 самолетов сил самообороны Японии и 120 воздушных судов ВС США, в том числе конвертоплан Osprey.В ходе учений, сценарий которых предполагает отработку защиты отдаленных островов Токуносима в префектуре Кагосима, к американским и японским военным также присоединятся в общей сложности четыре корабля и два самолета вооруженных сил Австралии, Канады и Великобритании. Учения продлятся до 19 ноября."Нынешние практические учения стали 16-ми по счету. На них приглашены наблюдатели из Австралии, Канады, Франции, Индии, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Кореи, Великобритании и НАТО", - отмечается в релизе японского объединенного командования.

https://ria.ru/20221010/ucheniya-1822830392.html

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в мире, япония, сша, австралия, вооруженные силы сша, нато