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Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/trevoga-1830455031.html
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:23
2022-11-10T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
черкасская область
черниговская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации."Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале."Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы рф, черкасская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Черкасская область, Черниговская область
12:23 10.11.2022 (обновлено: 12:27 10.11.2022)
 
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Власти сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях

CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке веснойСквер Богдана Хмельницкого в Черкассах
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке весной
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации.
"Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
"Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФЧеркасская областьЧерниговская область
 
 
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