https://ria.ru/20221110/trevoga-1830455031.html

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - РИА Новости, 10.11.2022

Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:23

2022-11-10T12:23

2022-11-10T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации."Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале."Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф, черкасская область, черниговская область