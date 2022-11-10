12:23 10.11.2022 (обновлено: 12:27 10.11.2022)
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины
Власти сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщают областные военные администрации.
"Вся Черкасская область. Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.
"Воздушная тревога", - написал в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
11 октября, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины