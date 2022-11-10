https://ria.ru/20221110/trevoga-1830434016.html
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2022
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:27
2022-11-10T11:27
2022-11-10T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
николаев (украина)
николаевская область
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры.Согласно данным онлайн-карты, в Днепропетровской области тревога звучит более 20 минут, в двух остальных регионах – около пяти минут.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
днепропетровская область
николаев (украина)
николаевская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, николаев (украина), николаевская область, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Николаев (Украина), Николаевская область, Днепр (город)
11:27 10.11.2022 (обновлено: 11:34 10.11.2022)
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях Украины