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Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс - РИА Новости, 10.11.2022
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Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс
Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс - РИА Новости, 10.11.2022
Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что разозлился из-за результатов промежуточных выборов в конгресс США, отметив, что, наоборот,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:28
2022-11-10T11:28
в мире
дональд трамп
джо байден
сша
конгресс сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что разозлился из-за результатов промежуточных выборов в конгресс США, отметив, что, наоборот, празднует победу более 200 кандидатов от Республиканской партии. Ранее телеканал CNN со ссылкой на советника Трампа сообщил, что бывший президент США "в ярости" и "кричит на всех" из-за результатов промежуточных выборов в американский конгресс."Есть фейковое сообщение, что я был в ярости - все ровно наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты", - заявил Трамп телеканалу Fox News. Трамп отметил, что очень гордится кандидатами от Республиканской партии, которые смогли одержать победу в промежуточных выборах и утверждает, что его планы сделать важное объявление на следующей неделе не изменились.Ранее во время своего выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде 15 ноября.По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.Согласно телеканалу NBC, прогноз для республиканцев в борьбе за места в палате представителей США улучшился: по его данным, партия по итогам промежуточных выборов получает 222 мандата. Республиканская партия также опережает оппонентов на выборах в сенат. На данным момент в верхней палате конгресса республиканцы получают 49 мест, а демократы - 48.
https://ria.ru/20221109/tramp-1830372560.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, конгресс сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Конгресс США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
11:28 10.11.2022
 
Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс

Трамп опроверг сообщения CNN о приходе в ярость из-за результата выборов в конгресс

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что разозлился из-за результатов промежуточных выборов в конгресс США, отметив, что, наоборот, празднует победу более 200 кандидатов от Республиканской партии. Ранее телеканал CNN со ссылкой на советника Трампа сообщил, что бывший президент США "в ярости" и "кричит на всех" из-за результатов промежуточных выборов в американский конгресс.
"Есть фейковое сообщение, что я был в ярости - все ровно наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты", - заявил Трамп телеканалу Fox News. Трамп отметил, что очень гордится кандидатами от Республиканской партии, которые смогли одержать победу в промежуточных выборах и утверждает, что его планы сделать важное объявление на следующей неделе не изменились.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 22:39
Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой
Ранее во время своего выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде 15 ноября.
По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.
Согласно телеканалу NBC, прогноз для республиканцев в борьбе за места в палате представителей США улучшился: по его данным, партия по итогам промежуточных выборов получает 222 мандата. Республиканская партия также опережает оппонентов на выборах в сенат. На данным момент в верхней палате конгресса республиканцы получают 49 мест, а демократы - 48.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:46
"Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США
 
В миреДональд ТрампДжо БайденСШАКонгресс СШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022
 
 
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