Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс
Трамп опроверг сообщения CNN о приходе в ярость из-за результата выборов в конгресс
© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что разозлился из-за результатов промежуточных выборов в конгресс США, отметив, что, наоборот, празднует победу более 200 кандидатов от Республиканской партии. Ранее телеканал CNN со ссылкой на советника Трампа сообщил, что бывший президент США "в ярости" и "кричит на всех" из-за результатов промежуточных выборов в американский конгресс.
"Есть фейковое сообщение, что я был в ярости - все ровно наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты", - заявил Трамп телеканалу Fox News. Трамп отметил, что очень гордится кандидатами от Республиканской партии, которые смогли одержать победу в промежуточных выборах и утверждает, что его планы сделать важное объявление на следующей неделе не изменились.
По итогам текущих выборов определится судьба всех 435 мест в палате представителей и примерно трети мест в сенате. Предварительные прогнозы указывают на то, что состоящая в оппозиции Республиканская партия получит контроль как минимум над одной из палат конгресса. Это, в свою очередь, грозит серьезно осложнить работу действующего президента-демократа Джо Байдена и продвижение им почти всех законодательных инициатив.
Согласно телеканалу NBC, прогноз для республиканцев в борьбе за места в палате представителей США улучшился: по его данным, партия по итогам промежуточных выборов получает 222 мандата. Республиканская партия также опережает оппонентов на выборах в сенат. На данным момент в верхней палате конгресса республиканцы получают 49 мест, а демократы - 48.