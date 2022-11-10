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Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе - РИА Новости, 10.11.2022
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Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе
Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе
Бывший президент США Дональд Трамп оказался главной причиной, по которой республиканская партия потеряла часть своих голосов по итогам промежуточных выборов в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:06
2022-11-10T08:06
в мире
сша
выборы в конгресс сша
дональд трамп
ричард блэк
виргиния
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оказался главной причиной, по которой республиканская партия потеряла часть своих голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк."Трамп мог стать фактором подавления некоторых голосов республиканцев. Прямо сейчас я думаю, что это самый большой аспект", - заявил он.По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, на текущий момент разница между местами республиканцев и демократов значительно ниже, чем ожидалось до единого дня голосования, в том числе самими демократами."Проблема кандидатов (от республиканской партии), участвующих в гонке, заключается в том, что за их плечами всегда был Трамп и каждый, кому не нравился Трамп, не испытывал симпатии и к кандидату", - объяснил экс-сенатор.По словам Блэка, ему известного о нескольких "очень хороших" кандидатах, которые были близки к победе, но проиграли из-за фактора бывшего президента.В то же время экс-сенатор признал, что нарушения при голосовании не являются в настоящее время большой проблемой для США, хотя "на определенном уровне" остаются фактором в американской политике.При этом сам экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой".В ходе состоявшихся накануне промежуточных выборов американцы голосовали за всю палату представителей, около трети сената и также губернаторов 36 штатов.По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 206 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.
https://ria.ru/20221110/tramp-1830389284.html
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в мире, сша, выборы в конгресс сша, дональд трамп, ричард блэк, виргиния
В мире, США, Выборы в Конгресс США, Дональд Трамп, Ричард Блэк, Виргиния
08:06 10.11.2022
 
Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе

Экс-сенатор Блэк назвал Трампа причиной потери республиканцами части мест в конгрессе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оказался главной причиной, по которой республиканская партия потеряла часть своих голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.
"Трамп мог стать фактором подавления некоторых голосов республиканцев. Прямо сейчас я думаю, что это самый большой аспект", - заявил он.
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По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, на текущий момент разница между местами республиканцев и демократов значительно ниже, чем ожидалось до единого дня голосования, в том числе самими демократами.
"Проблема кандидатов (от республиканской партии), участвующих в гонке, заключается в том, что за их плечами всегда был Трамп и каждый, кому не нравился Трамп, не испытывал симпатии и к кандидату", - объяснил экс-сенатор.
По словам Блэка, ему известного о нескольких "очень хороших" кандидатах, которые были близки к победе, но проиграли из-за фактора бывшего президента.
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В то же время экс-сенатор признал, что нарушения при голосовании не являются в настоящее время большой проблемой для США, хотя "на определенном уровне" остаются фактором в американской политике.
При этом сам экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой".
В ходе состоявшихся накануне промежуточных выборов американцы голосовали за всю палату представителей, около трети сената и также губернаторов 36 штатов.
По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 206 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.
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