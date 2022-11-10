https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html

Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе

Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе - РИА Новости, 10.11.2022

Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе

Бывший президент США Дональд Трамп оказался главной причиной, по которой республиканская партия потеряла часть своих голосов по итогам промежуточных выборов в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:06

2022-11-10T08:06

2022-11-10T08:06

в мире

сша

выборы в конгресс сша

дональд трамп

ричард блэк

виргиния

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оказался главной причиной, по которой республиканская партия потеряла часть своих голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк."Трамп мог стать фактором подавления некоторых голосов республиканцев. Прямо сейчас я думаю, что это самый большой аспект", - заявил он.По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, на текущий момент разница между местами республиканцев и демократов значительно ниже, чем ожидалось до единого дня голосования, в том числе самими демократами."Проблема кандидатов (от республиканской партии), участвующих в гонке, заключается в том, что за их плечами всегда был Трамп и каждый, кому не нравился Трамп, не испытывал симпатии и к кандидату", - объяснил экс-сенатор.По словам Блэка, ему известного о нескольких "очень хороших" кандидатах, которые были близки к победе, но проиграли из-за фактора бывшего президента.В то же время экс-сенатор признал, что нарушения при голосовании не являются в настоящее время большой проблемой для США, хотя "на определенном уровне" остаются фактором в американской политике.При этом сам экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой".В ходе состоявшихся накануне промежуточных выборов американцы голосовали за всю палату представителей, около трети сената и также губернаторов 36 штатов.По подсчетам телеканала CNN, республиканцы пока получают 206 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им нужен 51 делегат. У демократов сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.

https://ria.ru/20221110/tramp-1830389284.html

https://ria.ru/20221109/arkanzas-1830114196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, выборы в конгресс сша, дональд трамп, ричард блэк, виргиния