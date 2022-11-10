https://ria.ru/20221110/tramp-1830389284.html
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:18
2022-11-10T04:18
2022-11-10T04:18
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс страны, сообщает газета Washington Post.Ранее экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой". Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры."В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось", - пишет издание.Как отмечает газета со ссылкой на неназванный источник, сейчас Трамп спрашивает мнение у советников, окончательное решение еще не принято.В понедельник во время выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление 15 ноября во Флориде. Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября.
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в мире, дональд трамп, сша, огайо, флорида
В мире, Дональд Трамп, США, Огайо, Флорида
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
WP: соратники Трампа призвали его отложить объявление об участии в президентских выборах
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости.
Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс страны, сообщает
газета Washington Post.
Ранее экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой". Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры.
"В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось", - пишет издание.
Как отмечает газета со ссылкой на неназванный источник, сейчас Трамп спрашивает мнение у советников, окончательное решение еще не принято.
В понедельник во время выступления на митинге в штате Огайо
Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление 15 ноября во Флориде
. Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября.