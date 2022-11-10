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СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года
Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T04:18
2022-11-10T04:18
в мире
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сша
огайо
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс страны, сообщает газета Washington Post.Ранее экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой". Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры."В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось", - пишет издание.Как отмечает газета со ссылкой на неназванный источник, сейчас Трамп спрашивает мнение у советников, окончательное решение еще не принято.В понедельник во время выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление 15 ноября во Флориде. Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября.
https://ria.ru/20221109/tramp-1830377860.html
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в мире, дональд трамп, сша, огайо, флорида
В мире, Дональд Трамп, США, Огайо, Флорида
04:18 10.11.2022
 
СМИ: Трампа призвали отложить объявление об участии в выборах 2024 года

WP: соратники Трампа призвали его отложить объявление об участии в президентских выборах

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Союзники бывшего президента США Дональда Трампа призывают его отложить объявление об участии в президентских выборах в 2024 году из-за разочаровывающих результатов выборов в конгресс страны, сообщает газета Washington Post.
Ранее экс-президент США признал, что состоявшие накануне выборы в конгресс были "отчасти разочаровывающими", но все равно назвал их своей "очень большой победой". Вопреки ожиданиям "красного цунами", соратники Трампа по Республиканской партии пока не смогли взять под контроль ни одну из палат национальной легислатуры.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 23:58
Трамп признал выборы "отчасти разочаровывающими"
"В знак того, что положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах, некоторые давние союзники теперь призывают его отложить объявление о выдвижении на участие в президентских выборах, которое он планировал сделать на следующей неделе в качестве победного круга для "красного цунами", которое не материализовалось", - пишет издание.
Как отмечает газета со ссылкой на неназванный источник, сейчас Трамп спрашивает мнение у советников, окончательное решение еще не принято.
В понедельник во время выступления на митинге в штате Огайо Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление 15 ноября во Флориде. Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:08
Трамп может 14 ноября объявить об участии в следующих президентских выборах
 
В миреДональд ТрампСШАОгайоФлорида
 
 
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