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СМИ: в США считают, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду" - РИА Новости, 10.11.2022
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СМИ: в США считают, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду"
СМИ: в США считают, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду" - РИА Новости, 10.11.2022
СМИ: в США считают, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду"
В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:45
2022-11-10T18:45
в мире
россия
сша
нато
ядерное оружие
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как отмечал глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву."США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды", - говорится в сообщении телеканала. Утверждается, что среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед "Посейдон" "Белгород". По мнению Вашингтона, испытания не удалось провести из-за "технических трудностей"."Россия может попытаться испытать торпеду снова, но... вода в районе испытаний (в Северном Ледовитом океане) скоро начнет покрываться льдом", - указывается в сообщении телеканала. Однако Вашингтон не верит, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.Итальянская газета La Repubblica в октябре утверждала, что командование НАТО предупредило важнейших союзников о передвижениях российской подводной лодки "Белгород", которая, предположительно, может испытать ядерный беспилотный аппарат "Посейдон".Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены. О разработке "Посейдона" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20221109/ssha-1830137437.html
https://ria.ru/20221105/nato-1829360104.html
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в мире, россия, сша, нато, ядерное оружие
В мире, Россия, США, НАТО, Ядерное оружие
18:45 10.11.2022
 
СМИ: в США считают, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду"

CNN: Белый дом считает, что Россия якобы готовится испытать "ядерную торпеду"

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после ядерного взрыва
Грибовидное облако через несколько секунд после ядерного взрыва - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после ядерного взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на официальном уровне и в СМИ на Западе происходит "накачка" темы ядерного оружия, Россия считает это безответственным. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее отмечал, что США пытаются настроить другие страны против России, рассуждая о грозящем "Армагеддоне". Как отмечал глава российской дипмиссии, в Вашингтоне, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной риторике именно Москву.
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"США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды", - говорится в сообщении телеканала. Утверждается, что среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед "Посейдон" "Белгород". По мнению Вашингтона, испытания не удалось провести из-за "технических трудностей".
"Россия может попытаться испытать торпеду снова, но... вода в районе испытаний (в Северном Ледовитом океане) скоро начнет покрываться льдом", - указывается в сообщении телеканала. Однако Вашингтон не верит, что в ходе возможного испытания будет взорвано ядерное устройство.
Итальянская газета La Repubblica в октябре утверждала, что командование НАТО предупредило важнейших союзников о передвижениях российской подводной лодки "Белгород", которая, предположительно, может испытать ядерный беспилотный аппарат "Посейдон".
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Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон", спущена на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск". Все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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