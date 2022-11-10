Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/torgovlya-1830532736.html
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:30
2022-11-10T15:30
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_973a7d32b1dca0c18adbf834cb6bd831.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, пояснял в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Сейчас такими технологиями в России пользуются миллионы людей, при этом подобные компании, ничего не продавая, могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены, замечал премьер. Цель изменений состоит в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора, подчеркивал он. Помогут поправки и предпринимателям, в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес или стартап: они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями, считает Мишустин.Законопроект определяет критерии отнесения к доминирующим субъектам крупных инфраструктурных платформ - маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. В частности, вводится понятие "сетевой эффект" - под ним понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.Законопроект также распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС РФ.Кроме того, проект устанавливает новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 миллиардов рублей, она должна согласовываться с ФАС. Предусмотрено и расширение использования института экспертизы при анализе состояния конкуренции, согласовании сделок и контроле за исполнением предписаний. Также уточняются требования к экспертам.
https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html
https://realty.ria.ru/20221101/moskva-1828200857.html
https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_1200:0:6000:3600_1920x0_80_0_0_e26019065b6c268f236b265ec55e007e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Технологии
15:30 10.11.2022
 
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли

Госдума в I чтении приняла антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин
Интернет-магазин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / fotomek
Интернет-магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.
Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, пояснял в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 10:21
Wildberries будет проверять товары через сервис Росаккредитации
Сейчас такими технологиями в России пользуются миллионы людей, при этом подобные компании, ничего не продавая, могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены, замечал премьер. Цель изменений состоит в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора, подчеркивал он. Помогут поправки и предпринимателям, в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес или стартап: они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями, считает Мишустин.
Законопроект определяет критерии отнесения к доминирующим субъектам крупных инфраструктурных платформ - маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. В частности, вводится понятие "сетевой эффект" - под ним понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 03:00
Эксперты: в Москве спал ажиотаж на открытие пунктов выдачи заказов
Законопроект также распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС РФ.
Кроме того, проект устанавливает новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 миллиардов рублей, она должна согласовываться с ФАС. Предусмотрено и расширение использования института экспертизы при анализе состояния конкуренции, согласовании сделок и контроле за исполнением предписаний. Также уточняются требования к экспертам.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:01
Решетников предложил правительству утверждать инвестпрограммы монополий
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала