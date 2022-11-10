https://ria.ru/20221110/torgovlya-1830532736.html
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли - РИА Новости, 10.11.2022
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:30
2022-11-10T15:30
2022-11-10T15:30
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_973a7d32b1dca0c18adbf834cb6bd831.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, пояснял в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Сейчас такими технологиями в России пользуются миллионы людей, при этом подобные компании, ничего не продавая, могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены, замечал премьер. Цель изменений состоит в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора, подчеркивал он. Помогут поправки и предпринимателям, в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес или стартап: они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями, считает Мишустин.Законопроект определяет критерии отнесения к доминирующим субъектам крупных инфраструктурных платформ - маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. В частности, вводится понятие "сетевой эффект" - под ним понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.Законопроект также распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС РФ.Кроме того, проект устанавливает новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 миллиардов рублей, она должна согласовываться с ФАС. Предусмотрено и расширение использования института экспертизы при анализе состояния конкуренции, согласовании сделок и контроле за исполнением предписаний. Также уточняются требования к экспертам.
https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html
https://realty.ria.ru/20221101/moskva-1828200857.html
https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_1200:0:6000:3600_1920x0_80_0_0_e26019065b6c268f236b265ec55e007e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Технологии
Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли
Госдума в I чтении приняла антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.
Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, пояснял в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Сейчас такими технологиями в России пользуются миллионы людей, при этом подобные компании, ничего не продавая, могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены, замечал премьер. Цель изменений состоит в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора, подчеркивал он. Помогут поправки и предпринимателям, в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес или стартап: они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями, считает Мишустин.
Законопроект определяет критерии отнесения к доминирующим субъектам крупных инфраструктурных платформ - маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. В частности, вводится понятие "сетевой эффект" - под ним понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Законопроект также распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС
РФ.
Кроме того, проект устанавливает новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 миллиардов рублей, она должна согласовываться с ФАС. Предусмотрено и расширение использования института экспертизы при анализе состояния конкуренции, согласовании сделок и контроле за исполнением предписаний. Также уточняются требования к экспертам.