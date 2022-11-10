https://ria.ru/20221110/torgovlya-1830532736.html

Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли

Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли - РИА Новости, 10.11.2022

Госдума приняла в I чтении антимонопольные ограничения для онлайн-торговли

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:30

2022-11-10T15:30

2022-11-10T15:30

экономика

михаил мишустин

россия

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли.Документ входит в так называемый "пятый антимонопольный пакет", который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. Предлагаемые в нем изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ – маркетплейсов и агрегаторов, пояснял в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Сейчас такими технологиями в России пользуются миллионы людей, при этом подобные компании, ничего не продавая, могут влиять на поставщиков, покупателей и определять цены, замечал премьер. Цель изменений состоит в том, чтобы такое влияние не приводило к необоснованному подорожанию либо ограничению выбора, подчеркивал он. Помогут поправки и предпринимателям, в частности, тем, у кого получилось создать быстрорастущий бизнес или стартап: они получат больше возможностей для равной конкуренции в интернете даже с очень большими компаниями, считает Мишустин.Законопроект определяет критерии отнесения к доминирующим субъектам крупных инфраструктурных платформ - маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли. В частности, вводится понятие "сетевой эффект" - под ним понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.Законопроект также распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на маркетплейсы и агрегаторы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров, доля совершенных сделок через которые на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 миллиарда рублей в год. Устанавливать наличие сетевого эффекта и оценивать возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара будет ФАС РФ.Кроме того, проект устанавливает новое условие контроля за сделками экономической концентрации на цифровых рынках: если цена сделки превышает 7 миллиардов рублей, она должна согласовываться с ФАС. Предусмотрено и расширение использования института экспертизы при анализе состояния конкуренции, согласовании сделок и контроле за исполнением предписаний. Также уточняются требования к экспертам.

https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html

https://realty.ria.ru/20221101/moskva-1828200857.html

https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html

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экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии