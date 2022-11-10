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Источник: системы связи улучшат за счет изучения возможностей разведки НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
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Источник: системы связи улучшат за счет изучения возможностей разведки НАТО
Источник: системы связи улучшат за счет изучения возможностей разведки НАТО - РИА Новости, 10.11.2022
Источник: системы связи улучшат за счет изучения возможностей разведки НАТО
Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T03:43
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безопасность
технологии
украина
нато
вооруженные силы рф
российская электроника
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что "Североатлантический блок в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники".Степень скрытности систем связи демонстрирует, насколько противнику сложно засечь работу комплекса, определить его тип и местоположение, а также вскрыть содержание передаваемой информации.Согласно открытым данным, российские военные применяют на Украине широкий спектр систем связи различного диапазона. В частности, предприятия "Росэлектроники" за последние годы поставили в российские войска более 300 станций загоризонтной связи с дальностью действия до 200 километров.
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безопасность, технологии, украина, нато, вооруженные силы рф, российская электроника
Безопасность, Технологии, Украина, НАТО, Вооруженные силы РФ, Российская электроника
03:43 10.11.2022 (обновлено: 08:12 10.11.2022)
 
Источник: системы связи улучшат за счет изучения возможностей разведки НАТО

Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине

© Depositphotos.com / vchalup2Экран РЛС
Экран РЛС - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Depositphotos.com / vchalup2
Экран РЛС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "Североатлантический блок в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники".
Степень скрытности систем связи демонстрирует, насколько противнику сложно засечь работу комплекса, определить его тип и местоположение, а также вскрыть содержание передаваемой информации.
Согласно открытым данным, российские военные применяют на Украине широкий спектр систем связи различного диапазона. В частности, предприятия "Росэлектроники" за последние годы поставили в российские войска более 300 станций загоризонтной связи с дальностью действия до 200 километров.
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