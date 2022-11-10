https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html

Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери

Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери - РИА Новости, 10.11.2022

Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери

Отец из Йошкар-Олы, задушивший двухлетнюю дочь из-за ночного плача, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Марий Эл. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

2022-11-10T17:03

происшествия

йошкар-ола

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Отец из Йошкар-Олы, задушивший двухлетнюю дочь из-за ночного плача, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Марий Эл."Верховный суд Марий Эл с учетом позиции прокурора приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в ночь на 27 февраля ранее судимый 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от плача малолетней дочери. Раздраженный поведением ребенка, он задушил ее, а затем уснул. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

https://ria.ru/20221110/arest-1830523380.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, йошкар-ола, россия, дети