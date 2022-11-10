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Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери - РИА Новости, 10.11.2022
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Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери
Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери - РИА Новости, 10.11.2022
Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери
Отец из Йошкар-Олы, задушивший двухлетнюю дочь из-за ночного плача, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Марий Эл. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:03
2022-11-10T17:03
происшествия
йошкар-ола
россия
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Отец из Йошкар-Олы, задушивший двухлетнюю дочь из-за ночного плача, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Марий Эл."Верховный суд Марий Эл с учетом позиции прокурора приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в ночь на 27 февраля ранее судимый 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от плача малолетней дочери. Раздраженный поведением ребенка, он задушил ее, а затем уснул. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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происшествия, йошкар-ола, россия, дети
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Дети
17:03 10.11.2022
 
Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери

Суд в Марий Эл осудил на 18 лет мужчину, задушившего двухлетнюю дочь из-за ночного плача

© Fotolia / banannaПустая детская кроватка с игрушками
Пустая детская кроватка с игрушками - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / bananna
Пустая детская кроватка с игрушками . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Отец из Йошкар-Олы, задушивший двухлетнюю дочь из-за ночного плача, осужден на 18 лет колонии строгого режима, сообщила прокуратура Марий Эл.
"Верховный суд Марий Эл с учетом позиции прокурора приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночь на 27 февраля ранее судимый 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от плача малолетней дочери. Раздраженный поведением ребенка, он задушил ее, а затем уснул. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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