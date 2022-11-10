https://ria.ru/20221110/stremousov-1830425477.html

Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе

Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022

Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе

Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:55

2022-11-10T10:55

2022-11-10T12:08

общество

кирилл стремоусов

симферополь

херсонская область

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ХЕРСОН, 10 ноя — РИА Новости. Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник."Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал он.Кирилл Стремоусов погиб в аварии на пересечении трасс М-14 и Р-47 (М-14 ведет на Херсон, Р-47 — в сторону Новой Каховки). На кадрах с места происшествия видно, что его бронированный внедорожник Lexus получил серьезные повреждения — при ударе бронекапсулу оторвало от шасси автомобиля. По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, виновником ДТП мог быть водитель грузовика, который подрезал машину Стремоусова или совершил другой опасный маневр. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область , видео