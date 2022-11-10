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Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022
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Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе
Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе - РИА Новости, 10.11.2022
Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе
Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:55
2022-11-10T12:08
общество
кирилл стремоусов
симферополь
херсонская область
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ХЕРСОН, 10 ноя — РИА Новости. Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник."Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал он.Кирилл Стремоусов погиб в аварии на пересечении трасс М-14 и Р-47 (М-14 ведет на Херсон, Р-47 — в сторону Новой Каховки). На кадрах с места происшествия видно, что его бронированный внедорожник Lexus получил серьезные повреждения — при ударе бронекапсулу оторвало от шасси автомобиля. По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, виновником ДТП мог быть водитель грузовика, который подрезал машину Стремоусова или совершил другой опасный маневр. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
симферополь
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Фрагменты автомобиля, в котором погиб Кирилл Стремоусов
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общество, кирилл стремоусов, симферополь, херсонская область , видео
Общество, Кирилл Стремоусов, Симферополь, Херсонская область
Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе
ХЕРСОН, 10 ноя — РИА Новости. Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник.
2022-11-10T10:55
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10:55 10.11.2022 (обновлено: 12:08 10.11.2022)
 
Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе

© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 ноя — РИА Новости. Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, состоятся в Симферополе, сообщил журналистам его соратник.
"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", — сказал он.
Кирилл Стремоусов погиб в аварии на пересечении трасс М-14 и Р-47 (М-14 ведет на Херсон, Р-47 — в сторону Новой Каховки). На кадрах с места происшествия видно, что его бронированный внедорожник Lexus получил серьезные повреждения — при ударе бронекапсулу оторвало от шасси автомобиля. По словам источника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, виновником ДТП мог быть водитель грузовика, который подрезал машину Стремоусова или совершил другой опасный маневр.
Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
 
ОбществоКирилл СтремоусовСимферопольХерсонская область
 
 
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