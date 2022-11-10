https://ria.ru/20221110/ssha-1830594625.html
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий - РИА Новости, 10.11.2022
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:23
2022-11-10T18:23
2022-11-10T18:35
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа американского министерства финансов."Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации", - указано в выпущенной минфином генеральной лицензии.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830163858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство финансов сша
США, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Министерство финансов США
18:23 10.11.2022 (обновлено: 18:35 10.11.2022)
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
Минфин США разрешил транзакции для работы российских дипломатических и консульских миссий