https://ria.ru/20221110/ssha-1830594625.html

США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий - РИА Новости, 10.11.2022

США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:23

2022-11-10T18:23

2022-11-10T18:35

сша

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа американского министерства финансов."Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации", - указано в выпущенной минфином генеральной лицензии.

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830163858.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство финансов сша