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США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий - РИА Новости, 10.11.2022
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США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий - РИА Новости, 10.11.2022
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:23
2022-11-10T18:35
сша
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа американского министерства финансов."Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации", - указано в выпущенной минфином генеральной лицензии.
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830163858.html
сша
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сша, санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство финансов сша
США, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Министерство финансов США
18:23 10.11.2022 (обновлено: 18:35 10.11.2022)
 
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

Минфин США разрешил транзакции для работы российских дипломатических и консульских миссий

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США разрешили транзакции, необходимые для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, следует из опубликованного в четверг документа американского министерства финансов.
"Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации", - указано в выпущенной минфином генеральной лицензии.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 11:18
В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России
 
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