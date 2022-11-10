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Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции - РИА Новости, 10.11.2022
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Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции
Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции - РИА Новости, 10.11.2022
Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции
США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда, заявил американский президент Джо Байден, комментируя опубликованные данные по РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:17
2022-11-10T18:32
сша
экономика
цены на нефть
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда, заявил американский президент Джо Байден, комментируя опубликованные данные по изменению потребительских цен в стране."Сегодняшний отчёт показывает, что мы делаем прогресс в снижении инфляции без потери прогресса, который мы совершили в экономическом росте и новых рабочих местах", - говорится в опубликованном Белом домом заявлении президента. Он также добавил, что потребуется еще время, чтобы вернуть инфляцию к нормальным уровням.Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.
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сша, экономика, цены на нефть, джо байден
США, Экономика, Цены на нефть, Джо Байден
18:17 10.11.2022 (обновлено: 18:32 10.11.2022)
 
Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции

Байден: США демонстрируют прогресс в снижении инфляции одновременно с ростом экономики

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда, заявил американский президент Джо Байден, комментируя опубликованные данные по изменению потребительских цен в стране.
"Сегодняшний отчёт показывает, что мы делаем прогресс в снижении инфляции без потери прогресса, который мы совершили в экономическом росте и новых рабочих местах", - говорится в опубликованном Белом домом заявлении президента. Он также добавил, что потребуется еще время, чтобы вернуть инфляцию к нормальным уровням.
Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:08
Макрон назвал закон о сокращении инфляции в США недружественным
 
СШАЭкономикаЦены на нефтьДжо Байден
 
 
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