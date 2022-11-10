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Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции

Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции - РИА Новости, 10.11.2022

Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции

США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда, заявил американский президент Джо Байден, комментируя опубликованные данные по РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:17

2022-11-10T18:17

2022-11-10T18:32

сша

экономика

цены на нефть

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США демонстрируют прогресс в снижении инфляции при росте экономики и рынка труда, заявил американский президент Джо Байден, комментируя опубликованные данные по изменению потребительских цен в стране."Сегодняшний отчёт показывает, что мы делаем прогресс в снижении инфляции без потери прогресса, который мы совершили в экономическом росте и новых рабочих местах", - говорится в опубликованном Белом домом заявлении президента. Он также добавил, что потребуется еще время, чтобы вернуть инфляцию к нормальным уровням.Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, согласно пресс-релизу министерства труда страны. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.

https://ria.ru/20221108/makron-1830084266.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, экономика, цены на нефть, джо байден